Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan Çiftçilere Ücretsiz Arpa Desteği - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan Çiftçilere Ücretsiz Arpa Desteği

Yeşilyurt Belediye Başkanı\'ndan Çiftçilere Ücretsiz Arpa Desteği
28.06.2025 12:36  Güncelleme: 12:38
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, tarımsal üretimi artırmak amacıyla hasadı yapılan 140 dekarlık arpaları, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ücretsiz olarak dağıtacaklarını açıkladı. Bu destekle kırsal kalkınmanın teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasında hasadı yapılan arpaları, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ücretsiz olarak dağıtacaklarının müjdesini verdi.

Yeşilyurt ilçesinin tarımsal potansiyelini hareketlendirmek, üretimin artmasını teşvik etmek ve yerel ekonomiyi desteklemek amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından 177 dekarlık alanda kurulan Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasında yürütülen çalışmalar kapsamında, 140 dekarlık alana ekilen arpaların hasadı devam ediyor.

Tarımsal hizmetlere ciddi destekler sağlayarak bugüne kadar 35 ton arpa ve 44 bin adet meyve fidanının yanı sıra 250 bin adet sebze fidesini ücretsiz olarak üreticilere ulaştıran Yeşilyurt Belediyesi, bu kez de yaz döneminde hasadı yapılan arpaları, Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatıyla hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ücretsiz yem desteği olarak vererek tarıma verdiği öneme dikkat çekecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ve Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, arpa hasadının devam ettiği Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında ki üretim faaliyetlerini yerinde incelediler.

Tarımsal üretimin artmasına yönelik desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini sunan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ve Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kırsal kalkınmayı destekleyen bu tür teşvik edici ve destekleyici hizmetlerin şehir genelindeki üretimin artmasına vesile olacağını söylediler.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise tarımın dünyadaki en stratejik sektörlerden bir tanesi olduğunu ifade ederken, "Şehrimizde üretimin artması ve girdi maliyetlerinin karşılanması noktasında Bakanlığımızın ciddi destekleriyle tohum destekleri başta olmak üzere farklı alanlardaki çalışmalarımızla üreticilerimize katkı sunuyoruz. Bu faaliyetlerimizin yerel yönetimlerimiz tarafından desteklenmesi ise ayrı bir önem taşımaktadır. Yeşilyurt Belediyemizin hem bu üretimi yapması hem de ücretsiz olarak çiftçilerimize dağıtacak olması çok değerli ve kıymetlidir. Başkanımıza ve ekibine gösterdikleri duyarlılık ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi olarak tarımı ve üreticilere her zaman destek verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bugüne kadar sağladıkları katkıları, ücretsiz arpa desteği ile sürdüreceklerini söyleyerek, Yeşilyurt'un tarımsal potansiyelini hareketlendiren adımlarına bir yenisi daha ekleyecek olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Tarımın hem ekonomik kalkınmada hem de gıda güvenliği konusunda büyük öneme sahip olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Geçit, "Cumhuriyet Örnekköy mahallemizde 177 dekarlık alanda yürütülen üretim faaliyetlerimiz devam ederken, 140 dekarlık alana ekilen arpaların hasadına ise başladık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzdeki uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşen arpa hasadı tamamlandığı zaman, buradaki arpaları toplayarak yem haline getireceğiz ve ücretsiz olarak hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize düzenleyeceğimiz törenle teslim edeceğiz. Şimdiden tüm çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi olarak 'Çiftçinin Yanında, Üretimin Destekçisi' anlayışıyla hareket ettiklerine vurgu yapan Başkan Geçit, "Tarım ve ziraat insanlık tarihinin başladığı ilk andan itibaren çok önemli bir alan olmuştur. Üretim yapmayan, tarıma önem vermeyen toplumların geleceği karanlık olur. Gelişen modern dünyada her ne kadar teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, tarım ve ziraat önemi asla kaybolmaz. Tarıma yatırım yapanlar her zaman kazanan tarafta olur bizlerde bu gerçekten yola çıkarak şehrimizde ve ilçemizde tarımın teşvik edilmesi, üretimin artması için her türlü desteği sağlıyoruz. Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda ki faaliyetlerimiz, üretimlerimiz ve desteklerimizde bu açıdan önemlidir" şeklinde konuştu.

Başkan Geçit, konuşmasının sonunda, Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasında üretimi tamamlanan 5 bin metre rulo çimi, ilçe genelindeki parklarda kullanarak, ilçedeki kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracaklarını sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İlhan Geçit, Yeşilyurt, Çiftçilik, Politika, malatya, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan Çiftçilere Ücretsiz Arpa Desteği - Son Dakika

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