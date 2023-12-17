Yeşilyurt Belediye Başkanı Öğrencileri Ziyaret Etti

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezinin rahat ve huzurlu ortamında ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerin başarılı bir kariyere sahip olabilmeleri için her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan kültür ve sanat merkezleri öğrencilere rahat bir ortamda derslerine çalışma fırsatı sunuyor. Yeşilyurt Belediyesine ait eğitim merkezlerinden sürekli istifade ettiklerini söyleyen öğrenciler, " Kültür merkezlerinin sessiz ve rahat ortamlarında derslerimize çalışıyoruz, kitabımızı okuyoruz, görevli personeller ise bizimle yakından ilgileniyor. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a bu güzel imkanları bizlere sunduğu için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuşup memnuniyetlerini dile getirdiler.

Gençlerin eğitimi noktasında her türlü konuda yanlarında olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, kültür merkezlerini sık sık ziyaret ederek öğrencilere girecekleri sınavlar öncesinde moral desteğinde bulunuyor.

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek burada derslerine çalışan öğrencileri ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin planlı ve sistemli bir şekilde derslerine çalışmaları için her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Ders çalışmak ve kitap okumak için Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezine gelen öğrenciler ile yakından ilgilenerek, herhangi bir talepleri olup olmadığını soran, öğrencilerin ders durumları ve çalışmaları hakkında da bilgiler edinen Başkan Çınar, onlara kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Eğitim hizmetlerine ciddi bütçeler ayırdıklarını ifade eden Başkan Çınar, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarılar diledi. Öğrencilere tecrübe aktarımında da bulunan Başkan Çınar, her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi.

Yeşilyurt'un farklı noktalarında hizmete sundukları kültür ve sanat merkezlerine gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Başkan Çınar, "Eğitim hizmetlerine ciddi bütçeler ayırıyoruz çünkü eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. İlçemizin dört bir tarafında hizmet veren kültür ve sanat merkezlerimizde derslerine çalışıp kitaplarını okuyan ve kendilerini geliştirme noktasında çaba sarf eden öğrencilerimizle bizler gurur duyuyoruz. Bostanbaşı Kültür Merkezimizde son dönemlerde yoğun ilgi görüyor, gençlerimiz buraya gelerek rahat ve sessiz bir ortamda derslerine odaklanıyorlar, sınavlarına hazırlanıyorlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılında gençlerimize çok fazla ihtiyaç duyacağız. Bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olabilmesi için derslerinde başarılı, gelişen teknolojiyi takip eden, kendisini sürekli yenileyip geliştiren gençlerimizin çalışmaları çok büyük öneme sahiptir. Bizler gençlerimizden umutluyuz, onların en iyi şekilde geleceğe hazırlanmaları içinde her türlü desteği veriyoruz. Bizlerde öğrencilerimizi sık sık ziyaret ederek onların isteklerini dinliyoruz, tavsiyelerini öğreniyoruz. Gençlerimizin çalışma azmi ve heyecanları bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz kardeşlerimize en iyi hizmeti vermek için durmadan yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün öğrencilerimize girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum. Cenabı Allah zihin açıklığı nasip etsin" diye konuştu. - MALATYA