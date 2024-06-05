Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit Başkanlığında toplanarak Haziran Ayı Toplantısı 1.Birleşimini gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Meclisi, komisyon raporları ile teklifleri karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak 10 Mayıs 2024 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, finansmanı Dünya Bankası tarafından karşılanıp, İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2-EK Finansmanı Enerji Projesi' için İller Bankası ile yapılacak iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e yetki verilmesi görüşülüp onaylandı.

Yeşilyurt Belediyesi ile (BEM-BİR-SEN) Belediyeler ve Özel İdare Çalışanları Sendikası arasında, Yeşilyurt Belediyesinde çalışan memurları kapsayan 'Sosyal Denge Tazminatı' Sözleşmesini imzalamak üzere Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e yetki verilmesine yönelik gündem maddesi de görüşülüp onaylandı.

Yeşilyurt Belediyesinin Sütlüce Mahallesindeki 1444 parsel nolu taşınmazın 'Süt Toplama Merkezi' amaçlı kullanılması şartıyla, en fazla 50 metrekarelik alanının Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne beş yıllığına tahsis edilmesi de toplantıda kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM Limited Şirketleri ile Yeşil Gıda Seracılık Tarım ve Hayvancılık İnşaat Taahhüt İhracat İthalat Sanayi ve Ticari Limited Şirketlerinin talebi doğrultusunda, her iki şirketinde yapılan genel kurullarında alınan karar ile Anonim Şirketlerine dönüştürülmesi teklifi Yeşilyurt Belediye Meclisinde görüşülüp kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçe genelinde devam eden yol yapım ve bakım işlerinde kullanılan BİTÜM alım işi için İller Bankasından teminat mektubu alınması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in yetkili kılınmasına karar verildi.

Yeşilyurt Belediyesinin Yakınca Mahallesinde hizmete sunduğu Yakınca Semt Pazarının, Yakınca mahallesinde ki rezerv alan çalışmaları, alt ve üst yapı çalışmaları dolayısıyla geçici süreliğine kapatılmasına yönelik Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan teklif görüşülüp onaylandı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki diğer maddeleri görüşmek üzere 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 11: 30'da toplanarak Haziran Ayı çalışmalarını tamamlayacak.

Toplantı sonunda Yeşilyurt Belediye Meclisinin CHP'li Üyesi Günnur Tabel'in Yeşilyurt Belediyesinin ve şirketlerinin borç durumuna ilişkin verdiği önerge sırasında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, " Geçmişe takılan değil, geleceği düşünen bir yönetim anlayışıyla hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Bizim tek gayemiz, gelecek nesillere daha ferah, daha güzel ve daha modern bir Yeşilyurt emanet etmektir. Ekibimiz ve bizler bu anlayış doğrultusunda çalışmalarımızı planlıyoruz" diye konuştu. - MALATYA