Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Başkan İlhan Geçit başkanlığında toplanarak Haziran Ayı Toplantısı 1. Birleşimini gerçekleştirdi. Toplantıda çeşitli konular görüşülüp karara bağlandı.

05.06.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit Başkanlığında toplanarak Haziran Ayı Toplantısı 1.Birleşimini gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Meclisi, komisyon raporları ile teklifleri karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak 10 Mayıs 2024 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, finansmanı Dünya Bankası tarafından karşılanıp, İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2-EK Finansmanı Enerji Projesi' için İller Bankası ile yapılacak iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e yetki verilmesi görüşülüp onaylandı.

Yeşilyurt Belediyesi ile (BEM-BİR-SEN) Belediyeler ve Özel İdare Çalışanları Sendikası arasında, Yeşilyurt Belediyesinde çalışan memurları kapsayan 'Sosyal Denge Tazminatı' Sözleşmesini imzalamak üzere Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e yetki verilmesine yönelik gündem maddesi de görüşülüp onaylandı.

Yeşilyurt Belediyesinin Sütlüce Mahallesindeki 1444 parsel nolu taşınmazın 'Süt Toplama Merkezi' amaçlı kullanılması şartıyla, en fazla 50 metrekarelik alanının Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne beş yıllığına tahsis edilmesi de toplantıda kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM Limited Şirketleri ile Yeşil Gıda Seracılık Tarım ve Hayvancılık İnşaat Taahhüt İhracat İthalat Sanayi ve Ticari Limited Şirketlerinin talebi doğrultusunda, her iki şirketinde yapılan genel kurullarında alınan karar ile Anonim Şirketlerine dönüştürülmesi teklifi Yeşilyurt Belediye Meclisinde görüşülüp kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçe genelinde devam eden yol yapım ve bakım işlerinde kullanılan BİTÜM alım işi için İller Bankasından teminat mektubu alınması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in yetkili kılınmasına karar verildi.

Yeşilyurt Belediyesinin Yakınca Mahallesinde hizmete sunduğu Yakınca Semt Pazarının, Yakınca mahallesinde ki rezerv alan çalışmaları, alt ve üst yapı çalışmaları dolayısıyla geçici süreliğine kapatılmasına yönelik Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan teklif görüşülüp onaylandı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki diğer maddeleri görüşmek üzere 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 11: 30'da toplanarak Haziran Ayı çalışmalarını tamamlayacak.

Toplantı sonunda Yeşilyurt Belediye Meclisinin CHP'li Üyesi Günnur Tabel'in Yeşilyurt Belediyesinin ve şirketlerinin borç durumuna ilişkin verdiği önerge sırasında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, " Geçmişe takılan değil, geleceği düşünen bir yönetim anlayışıyla hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Bizim tek gayemiz, gelecek nesillere daha ferah, daha güzel ve daha modern bir Yeşilyurt emanet etmektir. Ekibimiz ve bizler bu anlayış doğrultusunda çalışmalarımızı planlıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

İlhan Geçit, Yeşilyurt, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:44:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement