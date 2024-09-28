Yeşilyurt Belediyesi, \'İyilik Elçisi\' Projesi ile Gençleri Destekliyor

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 'İyilik Elçisi' Projesi kapsamında ilçeye kazandırılan müzeler ile kültürel mekanlarında düzenlenen inceleme gezisine katıldıktan sonra 'Gönül Belediyeciliği' hizmetlerine örneklik teşkil eden Yeşilyurt Belediyesinin sosyal yardımları hakkında detaylı bilgiler alan Turgut Özal Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğrencilerini ağırladı.

Gençlerin kişisel ve sosyal hayatlarını 'iyilik, yardımseverlik ve paylaşım' üzerine kurmaları için Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan 'İyilik Elçisi' Projesi aralıksız devam ediyor.

Bölgenin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşıda bir araya gelen Turgut Özal Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğrencileri ilk olarak Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleriyle birlikte Mahmut Çalık& Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gedik Kültür Merkezi ve Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesini gezdi. Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel mekanları hakkında bilgiler edinen öğrenciler daha sonra Emanet Çarşıya dönüş yaparak burada ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleşen sosyal yardımları yerinde incelediler. Yeşilyurt Belediyesinin 'Gönül Belediyeciliği' hizmetlerine örneklik teşkil eden sosyal yardım projelerinin amaç ve hedeflerinin yer aldığı görsel sunumu izleyen öğrenciler, yapılan programdan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gezi ve inceleme ziyaretinin ardından öğrencilerle Emanet Çarşıda bir araya geldi. Öğrenciliğin hayata hazırlanma aşamasında her türlü bilginin ve deneyimlerin edinildiği önemli bir süreç olduğunu söyleyen Başkan Geçit, dersler ve sınavlar dışında sosyal hayatını zenginleştiren bir öğrencinin geleceğe daha güzel bakacağına işaret etti.

Öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra yaşadıkları topluma değer katacak hizmetler üretmeleri için toplumun tüm kesimleriyle olumlu bir iletişim kurmaları ve yardımsever olmalarının gelecek meslek hayatlarına çok güzel değerler katacağından bahseden Başkan Geçit, aile ve meslek hayatının planlanmasında iyilik kavramının önemli bir yer teşkil edeceğini öğrencilere hatırlattı.

Üniversite öğrencilerinin donanımlı ve bilgili bir şekilde diploma alma sürecine yaklaşması için eğitim dönemlerinde hem derslerine iyi odaklanmaları hem de sosyal, sportif ve kültürel hayatlarının zenginleştirmeleri gerektiğinden bahseden Başkan Geçit, "Dünyadaki tüm toplumların genel yapılarını analiz etmek, bu alanda etkili ve güzel hizmetler üretmek, bilgi ve sanayi toplumlarının tüm evrelerini incelemek için sosyoloji bölümünü tercih eden çok kıymetli öğrencilerimizle bir araya gelmekten, sohbet etmekten, onların değerli fikirlerini almaktan ziyadesiyle memnun kaldık. Öğrencilik yılları farklı bilgilerin ve deneyimlerin kazanıldığı önemli bir süreçtir. Öğrencilerimiz bir yandan derslerinde ve sınavlarında başarılı olmak için çalışırken diğer taraftan yaşadıkları toplumun dinamiklerini en iyi şekilde öğrenmeleri, sosyal hayatın içinde olmaları, farklı toplumları ve insanları analiz etmeleri gelecek meslek hayatlarına çok önemli kazanımlar sağlamaları için çok güzel bir fırsattır" diye konuştu.

"Derslerde başarılı olmakla birlikte kalp ve gönül zenginliğini de bu aşamada yakalamak gerekiyor." sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Geçit, " Bir insan mesleki anlamında yakaladığı başarıyı yardımseverlik, paylaşma ve dayanışma ruhuyla bütünleştirdiği zaman üstlendiği görevi layıkıyla yerine getirebilir. Sadece derslerde ve meslekte başarılı olmak yetmiyor, insanlara elinden gelen yardımı yapan, iyiliği hayatının merkezine alan insanlar yaşadıkları topluma daha güzel değerler katıyor. Öğrencilik yıllarında iyi arkadaşlıklar ve dostlukların kurulması lazım, çünkü üniversite arkadaşlığın kalıcı oluyor. Bir öğrenci hayatına katkı verecek, değer katacak, erdemli hayatı karşılıklı olarak öne çıkartacak bir arkadaşlık ortamı oluşturmalıdır. 'İyilik Elçisi' projemizde bu açıdan bakıldığı zaman hayata hazırlanan tüm öğrencilerimize yardımseverliğin, iyilik ve paylaşmanın, erdemli olmanın önemini anlatan özel projelerimizden bir tanesidir. Bizim amacımız üniversiteden mezun olacak bir öğrencimizin hayata ve topluma kazandıracağı çok güzel değerler olsun. İyiliği dünya geneline yaygınlaştırmak için her bir öğrencimizin bir sorumluluk üstlenmesini istiyoruz. Öğrencilerimizin hepsinin mezun olduğu zaman iyilik elçisi olarak hem ülkemize hem de geleceğime güzel hizmetler yapmasını temenni ediyoruz. Biz öğrencilerimize inanıyoruz, binlerce yıllık köklü bir medeniyete sahip Anadolu topraklarından yayılacak iyilik kavramının tüm dünyayı güzelleştireceğine bizler inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA