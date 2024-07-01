Yeşilyurt Belediyesi, Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde İki Bloğun Teslim Tarihini Açıkladı

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 'Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında yapılan konutlardan kaba inşaatı tamamlanan iki bloğu Eylül Ayı içerisinde hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Yeşilyurt için öncelikli hedeflerini deprem yaralarını sarmak olarak belirleyerek, depremzede vatandaşların kalıcı konutlarına geçmelerini birincil öncelik olarak kabul eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Turgut Özal Mahallesinde yapımı hızla devam eden kentsel dönüşüm alanında ki çalışmaları yakından takip ediyor. 15 dönümlük alanda toplam 168 dairenin yanı sıra 10 dükkan ile sosyal yaşam alanlarının yer alacağı kentsel dönüşüm konutlarını sık sık ziyaret eden Başkan Geçit, mahalle sakinleriyle bir kez daha bir araya gelerek, inşaatların son durumu ve teslim tarihleri üzerine önemli bilgiler aktardı.

Kentsel Dönüşüm Konutlarının yapım işlerinin planlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Başkan Geçit, kaba inşaatı tamamlanan iki bloğun ise Eylül Ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini müjdesini verdi.

Turgut Özal Mahallesine deprem yönetmeliğine uygun, kaliteli ve güvenli bir yaşam alanı kurarak hak sahiplerini sıcak yuvalarına taşıyacaklarını hatırlatan Başkan Geçit, "Turgut Özal Mahallemizde riskli alan olarak ilan edilen bölgede belediyemizin öncülüğünde başlayan kentsel dönüşüm konutlarımızın olduğu inşaat alanındaki çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor. Söz verdiğimiz gibi şu anda kaba inşaatı tamamlanıp iç bölümlerde çalışmaları yapılan iki bloğumuzu Eylül Ayında, diğer iki bloğu da 2025 yılının Haziran Ayında hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Bizler asla vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu. - MALATYA