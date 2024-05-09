Yeşilyurt Belediyesi Üretim Tesislerini İnceledi - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediyesi Üretim Tesislerini İnceledi

Yeşilyurt Belediyesi Üretim Tesislerini İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İŞGEM bünyesindeki üretim tesislerini inceleyerek, kaliteli malzemelerle güçlü yatırımlar yapacaklarını belirtti.

09.05.2024 13:32  Güncelleme: 13:37
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Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM bünyesinde üretim çalışmalarına devam eden Yeni Kırma Eleme Tesisi ve Agrea Yıkama Eleme Tesislerini inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, modern tesislerde üretimi yapılıp saha çalışmalarında kullanılan kaliteli malzemelerle güçlü yatırımların altına imza atacaklarını söyledi.

Yeşilyurt'ta hayata geçen alt ve üst yapı yatırımlarının hızlı ve pratik bir şekilde vatandaşlara ulaşması amacıyla hizmete sunulan üretim tesislerindeki çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın ve Mehmet Cüreoğlu ile birlikte Yeni Kırma Eleme Tesisi ve Agrea Yıkama Eleme Tesislerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin dört bir tarafındaki saha çalışmalarında kullanılan asfalt, beton kilit taşı ile farklı malzemelerin üretildiği tesislerin Yeşilyurt'un yeniden inşa ve imar sürecine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Kendi tesislerinde ürettikleri malzemelerle güçlü ve kalıcı yatırımların altına imza atacaklarını ifade eden Başkan Geçit, sıcak asfalt ve sathi kaplamanın yanı sıra kilit parke taşı ve bordür üretimin de dışa bağımlı olmaktan kurtulduklarını ve saha çalışmalarını hızlı ve pratik bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Üretim tesislerindeki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Geçit, "İŞGEM şirketimizin bünyesinde üretim faaliyetlerine aralıksız devam eden Yeni Kırma Eleme Tesisi ve Agrea Yıkama Eleme Tesislerimiz sayesinde saha çalışmalarında kullandığımız malzemeleri kendi tesislerimizde üretiyoruz. Belediye bütçemizi kara geçiren bu tesislerimiz, ilçemizin yeniden imar ve inşası adına başlattığımız çalışmalara büyük katkılar sağlayacaktır. Kaliteli ve nitelikli alt yapı malzemelerle güçlü yatırımlarına altına hep birlikte imza atacağız. Mahallelerde ki sorunlarımızı daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmuş olacağız. Üretim tesislerimizde alın teri dökerek çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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