Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Okullar Arası Yüzme Şampiyonasına Ev Sahipliği Yaptı

Politika

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Okullar arası Yüzme Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Final müsabakalarını izleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Malatya'da yüzme branşının hareketli bir yapıya kavuşması ve yüzme alanındaki yetenekli sporcuları ülke sporuna kazandırmak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda 'Okullar arası Yüzme Şampiyonası' heyecanı yaşandı.

Türkiye Şampiyonasına gidecek okul takımlarının belirleneceği turnuva büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun hijyenik sularında kulaçlarını dereceye girmek için atan genç yüzücüler, performanslarıyla alkış topladılar. İki gün süren şampiyonanın final maçları ise nefesleri kesti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ında takip ettiği final maçlarından sonra dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Sporcularla tek tek tokalaşarak başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere yönelik yatırımlarının meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Okullar arası Yüzme Şampiyonasına katılan tüm okul takımlarını ve antrenörlerini tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemize kazandırdığımız Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzda düzenlenen yüzme şampiyonası büyük bir heyecana sahne oldu, bizlerde final maçlarını izleyerek sporcularımızın heyecanına ortak olduk. İlimizden Türkiye Şampiyonasına katılacak takımların belirlendiği şampiyonaya iştirak eden tüm okullarımızı, sporcularımızı ve öğretmenlerimizi öncelikle kutluyorum. Dereceye giren sporcularımıza ise Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum. Böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan da ayrıca mutlu olduk. Belediyemizin tüm tesisleri spor yapmak, kitap okumak ve kendisini geliştirmek isteyen herkese sonuna kadar açıktır. Tesislerimize gösterilen ilgi ise hepimizi memnun etmektedir" şeklinde konuştu.

'Gençliğin ve Gençlerin Belediyesi' sloganı altında 2019 ile 2024 yılları arasında çok sayıda gençlik yatırımını Yeşilyurt'ta hizmete sunduklarını dile getiren Başkan Çınar, "Gençlerimizin sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunacak çok sayıda yatırımı ilçemize kazandırmaktan onur duyuyoruz. 2019 yılından bugüne kadar ilçemizin dört bir tarafına yüzmeden basketbola, futboldan voleybola, basketboldan halı sahaya kadar çok sayıda tesis kazandırdık, gençlere yönelik birbirinden özel projeleri hayata geçirdik. Gençlik yatırımlarında belirlediğimiz hedefin üzerine çıktık. Her zaman gençlerimizin yanında olduk, onların daha fazla spor yapması, kitap okuması ve kendilerini geliştirmeleri için hizmetler ürettik, projeler hayata geçirdik. Gençlerimizin farklı spor branşlarında yeteneklerini ön plana çıkarmaları için kurslar düzenledik, etkinlikler yaptık. Gençlik yatırımlarımızın meyvelerini ise toplamaya başladık, çok mutluyuz. Çocuklarımız ve gençlerimiz tesislerimizdeki imkanlardan yararlanarak hem eğleniyorlar hem de spor yaparak sosyal ve kişisel yönlerini güçlendiriyorlar. Okullar arası yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapmak, büyük uğraşlarla ilçemize kazandırdığımız bu tesisimizde böylesine güzel etkinliklerin olması başlattığımız gençlik yatırımlarımızın doğal bir karşılığıdır. Burada yüzme havuzumuz, halı sahamız, basketbol ve voleybol sahamız tamamlandı, yakın bir zamanda gençlik merkezimizi de açacağız. Burayı spor ve yaşam alanına dönüştürüp, şehrimize bir merkez daha kazandırmış olacağız. Ailelerimiz ve sporcularımız buraya çok fazla ilgi gösterecekler. Bizler her zaman gençlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA