Başkan Geçit, Karakavak Mahallesindeki dönüşüm yatırımlarını inceledi

10.05.2026 11:47  Güncelleme: 11:48
Yeşilyurt Belediyesi, Karakavak Mahallesi'nde cami alanı içerisindeki risk oluşturan iki katlı yapıları yıkarak çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Başkan Geçit, bu yatırımların yaşam konforunu artırmak adına önemli olduğunu belirtti.

Yeşilyurt Belediyesi, mahallelerin yaşam kalitesini artırmak, vatandaşların daha güvenli ve düzenli alanlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü dönüşüm ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalar kapsamında bu kez Karakavak Mahallesi'nde cami alanı içerisinde bulunan iki adet iki katlı yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü şekilde yürütülen yıkım çalışmalarının ardından bölgede çevre düzenleme ve alan iyileştirme çalışmalarına başlanırken, mahalle sakinlerinin daha ferah, güvenli ve kullanışlı sosyal alanlara kavuşması hedefleniyor.

"Yaşam konforunu artıran önemli yatırımlar"

Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yürütülen hizmetlerin sadece fiziki dönüşüm olmadığını, aynı zamanda vatandaşların yaşam konforunu artıran önemli yatırımlar olduğunu söyledi.

Deprem sonrası şehir genelinde güvenli yaşam alanları oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Geçit, "Hemşehrilerimizin daha düzenli, güvenli ve kullanışlı yaşam alanlarına kavuşması adına mahallelerimizin ihtiyaçlarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Karakavak Mahallemiz de bu dönüşümden payını alıyor. Deprem sonrası oluşan yaraları sarmak, vatandaşlarımızın kendilerini daha huzurlu ve güvende hissedecekleri alanlar oluşturmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Cami alanı içerisinde bulunan ve risk oluşturan yapıların kaldırılmasıyla birlikte burada daha sağlıklı, daha düzenli ve mahallemize yakışır bir yaşam alanı oluşturacağız" dedi.

"Mahallelerimiz modern bir kimliğe kavuşuyor"

Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözümler ürettiklerini belirten Başkan Geçit, Yeşilyurt'un her noktasında planlı bir dönüşüm süreci yürüttüklerini ifade ederek, "Mahallemizde yürüttüğümüz yol açma çalışmalarına engel teşkil eden eski bir yapının, gerekli resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıkımını gerçekleştirdik. İlçemiz; gelişen, değişen ve her geçen gün değeri artan bir kimliğe sahiptir. Bizler de bu değişime uygun yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz. İmar ve kadastro yollarımızı açarak ulaşım ağımızı daha düzenli, güvenli ve akıcı hale getiriyoruz. Ayrıca bölgemizde bir hayırsever vatandaşımız tarafından yaptırılan okulun ardından, yine aynı hayırseverimiz cami inşaatını da üstlenmiştir. Bizler de bu kıymetli yatırımların daha sağlıklı ilerlemesi adına, imar planına uygun şekilde eski yapının kaldırılmasını gerçekleştiriyoruz. Daha modern, daha yaşanabilir ve güvenli bir Yeşilyurt için çalışmalarımız aralıksız sürecektir" diye konuştu.

Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör ise, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, özellikle kullanılmayan ve risk oluşturan yapıların kaldırılmasının mahalle açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. - MALATYA

