Yeşilyurt\'ta Yeni Konut Alanları ve Kentsel Dönüşüm Projeleri İstişare Toplantısında Ele Alındı

Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerinde yer alan TOKİ Konutları ve Köy Evlerinin yanı sıra merkez ve kırsal bölgelerde yapılacak yeni konut alanlarının tüm süreçleri, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Malatya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer'in katıldığı istişare toplantısında ele alındı.
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, Yeşilyurt'un merkez ve kırsal alanlarında depreme dayanıklı ve güvenilir konutlar inşa etmek için başlatılan ve planlanan yatırımlarla ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.
Çırmıhtı İmar Konseyi Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ile Mahalle Muhtarlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Malatya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, " İl Müdürlüğü olarak yeni konut alanlarıyla ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yeşilyurt'un merkezinde rezerv yapı alanı olan toplam 101 hektarlık alana 9 bin 270 konut ile 840 adet işyeri yapılacak" dedi.
Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ise, "Merkez ve kırsal bölgelerde yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerini tüm boyutlarıyla ele aldığımız toplantımız oldukça verimli geçti. İlçenin yeniden dönüşümüyle ilgili çalışmaları hızlandırmak içinde bu tür toplantıları önemsiyoruz. Şehrimizde depremzede ailelerimizin barınma sorunlarını gidermek için öncelikle devletimizin gücü ve kaynaklarıyla konteyner kentler kuruldu şimdi de ailelerimizi TOKİ ve Kırsal Köy evlerine taşımak için çalışmalar yapıyoruz. Çalışmaları planlı bir şekilde hızla ilerletmek içinde bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Toplantımızda ilçemizde devam eden yatırımların süreçleri ele alındı, çözüm odaklı çalışıyoruz. Harita üzerinden mahalle mahalle tek tek çalışarak kırsal evlerimizin yer seçimlerinin tamamlanmasının yanı sıra merkezde ki mahallelerimizde uygulanacak olan kentsel dönüşüm projeleri üzerine çalışma yaptık. Verimli bir toplantı oldu, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerinde inşa edilecek yeni kentsel dönüşüm konutları ve dönüşüm projeleriyle birlikte gelecek nesillere daha güzel bir Yeşilyurt'u el birliğiyle emanet edeceklerini söyledi.
Yeşilyurt'taki tüm yatırımları ortak akıl anlayışıyla uyguladıklarını ve herkesin düşüncesini alarak doğru bir yol haritası belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketlerinden sonra şehrimizde inşaatına başlanan deprem konutlarının teslim edilmesi, yeni konut alanlarının belirlenmesi, var olan planlamaların bitirilmesi ve kentsel dönüşüm yatırımları hepimizin tek gündem maddesidir. Bizim tek amacımız; sağlam, güvenli, sürdürülebilir, yeşil dostu yapılar çatısı altında ilçemizi doğru ve planlı yatırımlarla dönüşümünü devam ettirebilmektir. Merkez ve kırsal bölgelerde inşa edilecek yeni konut alanları içinde belediyemizin imkanlarını seferber ettik. Kırsal bölgelerimizde arazilerin kıymetli olmasının yanı sıra zamanında bu alanların özel mülkiyete dönüştürülmesi, kamu arazilerinin yetersizliği, olan kamu arazilerinin de yapılaşmaya elverişsiz olması gibi nedenlerle kırsal konut yapımında sıkıntılar yaşanıyor. Kırsalda başlatmamız gereken konutlarımız var, merkezdeki konutların yapımı hızlı ilerliyor gibi bir durumda ortaya çıktı. Kiltepe, Çarmuzu, Kaynarca, Melekbaba gibi toplu yıkımların olduğu bölgelerde TOKİ Konutlarıyla ilgili ciddi mesafeler alındı, yine yakın zamanda şehrimize teşrif eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Vedad Gürgen ile birlikte saha incelemelerimiz sırasında Bostanbaşı ve Yakınca bölgesine yönelik TOKİ Konutları talebimizi ilettik. Zaviye, Çavuşoğlu Salköprü, Kiltepe ve İlyas mahallelerimizin olduğu bölgelere yönelikte Bakanlık kontrolünde detaylı bir hazırlık çalışması yapılıyor. Projelerin ön hazırlıkları başladı, inşaatlarına başlanacak inşallah. Çırmıhtı ve Gündüzbey gibi tarihi yerleşim bölgelerimizin planlamaları yapılıp tarihi mirasımızı bugünden geleceğe taşımak ta hepimizin öncelikli görevidir. Bu bölgelerdeki imalatlara ve diğer çalışmalara bir an önce başlamak gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA
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Son Dakika › Politika › Yeşilyurt'ta Yeni Konut Alanları ve Kentsel Dönüşüm Projeleri İstişare Toplantısında Ele Alındı - Son Dakika
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