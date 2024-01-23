Yıldırım Belediyesi Siyaset Akademisi\'ne başladı

Yıldırım Belediyesi, Siyaset Akademisi'nin startını verdi. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi konferans salonunda gerçekleştirilecek, moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya'nın yaptığı ve alanında uzman 8 akademisyenin katılımıyla düzenlenecek Siyaset Akademisi'nin ilk konuğu Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun oldu. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, 'İsrail'in İşgal Politikası ve Filistin' konusu üzerine katılımcıları bilgilendirdi.

Gençler için fırsat

Yıldırım'ın ilim kenti kimliğini güçlendirecek işler yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Siyaset Akademisi projesi de bu gayretimizin bir meyvesidir. İnşallah 8 hafta boyunca birbirinden kıymetli hocalarımız gençlerimizle buluşacak ve onlara yeni ufuklar açacak. Bu akademinin kentimizin entelektüel ve ilmi birikimine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Adeta bir okul görevi görecek akademimiz, gençlerimizin yeni bakış açıları elde etmesi için bir fırsat" dedi. - BURSA