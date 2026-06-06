Yıldırım, Osmaneli\'nde Esnafla Buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlçe Başkanı Zafer Seyyar ve teşkilat mensuplarının da katıldığı programda esnafın talep ve görüşleri dinlendi. İlçe genelinde yapılan ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yıldırım, yürütülen çalışmalar ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, sahada vatandaşla birebir temasın önemine dikkat çekti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "İlçe Başkanımız Zafer Seyyar ve teşkilatımız ile birlikte bugün yine sahadaydık; vatandaşımızın yanında, en doğru kürsüdeydik" dedi. - BİLECİK