Yıldırım, Şehit Emrah Gündüz'ün mevlidine katıldı

Politika

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün mevlidine katıldı.

Yıldırım, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün mevlit yemeğine katıldı.

Mevlit, şehidin baba ocağı olan Erzincan Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyünde düzenlendi. Yıldırım yaptığı paylaşımda "Şehidimizin ruhu şad, mekanı Cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Erzincan Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyünden Çiftçi Yaşar ve Zöhre çiftinin 5 çocuğundan biri olan Şehit Emrah Gündüz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan hain saldırı sonucu şehit 26 Kasım 2023 tarihinde şehit düşmüştü. - ERZİNCAN