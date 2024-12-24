Erzincan'da uzun yıllar aktif siyasette yer alan Bekir Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılının Emektarları programına katıldı.
Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin dört bir yanındaki emekli vatandaşlara sevgi ve saygılarını gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşayan 16 milyonu aşkın emekliye sağlıklı, bereketli, hayırlı ve güzel ömürler temenni etti. Programa Erzincan'ı temsilen Bekir Yıldız katıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Politika › Yıldız, Külliyede Erzincan'ı temsil etti - Son Dakika
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