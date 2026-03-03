Yılmaz, EBRD Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
Yılmaz, EBRD Heyetini Kabul Etti

03.03.2026 15:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, EBRD ile ekonomik işbirliği ve projeleri görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ülkemizin ekonomik görünümünü, yatırım ortamındaki iyileşmeyi, EBRD ile güçlü işbirliğimizi, AB ile ilişkilerimizi ve EBRD'den beklentilerimizi ele aldık. Yeşil dönüşüm vizyonumuz, 2053 net sıfır hedefimiz, enerji bağlantısallığı ve COP-31 sürecinde EBRD'nin aktif katkısı öncelikli başlıklarımız arasında yer aldı. Ayrıca üretim merkezleri ile limanları bağlayacak lojistik yatırımlar, dijital dönüşüm için gerekli yenilenebilir enerji yatırımları, konut arzını artıracak özel sektöre yönelik projeler ve su kayıp kaçağını azaltıcı alt yapı yatırımları gibi stratejik alanlarda uzun vadeli finansmana erişimin sağlanmasına ilişkin beklentilerimizi paylaştık. EBRD Başkanı ve heyetine yapıcı katkılarından ötürü teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz, EBRD Heyetini Kabul Etti - Son Dakika

