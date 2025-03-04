Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba - Son Dakika
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Politika

Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba

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Yılmaz Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili katkılarından dolayı teşekkür etti. Bahçeli de Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri adlı diziyi beğenerek takip ettiğini belirtti.

04.03.2025 10:35  Güncelleme: 11:05
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" sürecine yaptığı katkılardan dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.

İNCİ TANELERİ ÖVGÜSÜ

Ekol TV'de yer alan habere göre; Bahçeli, 2013'te 'Demokratik Açılım ve Çözüm Süreci' çalışmalarında bulunan 'Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri adlı diziyi beğenerek takip ettiğini belirtti.

AZEM KARAKTERİNİ BEĞENİYORMUŞ

Bahçeli, ayrıca Yılmaz Erdoğan'ın dizide canlandırdığı Azem karakterinin oturaklı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, başarılı performansı için Erdoğan'ı tebrik etti.

BAHÇELİ'NİN TELEFON TRAFİĞİ

MHP lideri Bahçeli kalp kapakçığı değişim ameliyatı olmasının ardından uzun bir süredir evinde istirahatte. Ancak evinden yaptığı telefon görüşmeleri dikkatlerden kaçmıyor. Öcalan'ın çağrısının DEM parti tarafından okunmasından bir dakika sonra Bakırhan ile telefonda görüşen Bahçeli, sonrasında aynı gün Ahmet Türk ve Pervin Buldan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli aynı zamanda 1 Mart tarihinde Selahattin Demirtaş ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Yılmaz Erdoğan, Bahçeli\'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba

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Son Dakika Politika Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Zafer Budak:
    Bahçeli'yi arayan arayana... Trump da aramış mı? 41 8 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    İşte bu haberle iyice suphelendik,herkes telefon ile arıyor,ama Bahçeli'den ne bir resim var ne bir yaşadığına dair kanıt 34 13 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Aramayanlar ise Şehit Aileleri Muharip Gaziler ve Türk Milliyetcileri MHP Ak partiye artık oy vermeyecek milyonlar var 33 11 Yanıtla
  • Yekta Günaydın:
    yok artık daha söz kalmadı 30 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    daha önce de dilber filmi kimin oyunudur diyordu 26 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu diziyi Bahçeli seyrediyorsa ben bir milliyetçi ve Atatürkçü olarak seyretmeyeceğim. Bu adamla hiçbir ortak noktada bulunmak istemiyorum. 17 5 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    bu saatten sonra bunun dizisini izleyen haysiyetini sorgulasın 19 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Yılmaz erdoğan sana ne oluyor senin için de PKK'lı diyorlardı inanmıyorduk doğruymuş demekki şırnaklımıydı bu Hakkâri mi 17 4 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bahçeli'yi asgari ücretliler aramaz, sebebi ise asgari ücretlileri açlık sınırının altında yaşatan AKP ile birlikte hareket etmesi. 3 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bahçeli'yi asker ve polisler aramaz, sebebi ise binlerce asker ve polisin katili Apo ile olan muhabbeti, adamlar birbirlerine selam gönderiyor, sağlık durumunu soruyor. Vay be, MHP gibi bir parti genel başkanının şuan ki durumunu rahmetli Alparslan Türkeş görseydi sopayla bunları partiden kovalardı herhalde. 1 0 Yanıtla
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