Yılmaz Erdoğan, Bahçeli\'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" sürecine yaptığı katkılardan dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.

İNCİ TANELERİ ÖVGÜSÜ

Ekol TV'de yer alan habere göre; Bahçeli, 2013'te 'Demokratik Açılım ve Çözüm Süreci' çalışmalarında bulunan 'Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri adlı diziyi beğenerek takip ettiğini belirtti.

AZEM KARAKTERİNİ BEĞENİYORMUŞ

Bahçeli, ayrıca Yılmaz Erdoğan'ın dizide canlandırdığı Azem karakterinin oturaklı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, başarılı performansı için Erdoğan'ı tebrik etti.

BAHÇELİ'NİN TELEFON TRAFİĞİ

MHP lideri Bahçeli kalp kapakçığı değişim ameliyatı olmasının ardından uzun bir süredir evinde istirahatte. Ancak evinden yaptığı telefon görüşmeleri dikkatlerden kaçmıyor. Öcalan'ın çağrısının DEM parti tarafından okunmasından bir dakika sonra Bakırhan ile telefonda görüşen Bahçeli, sonrasında aynı gün Ahmet Türk ve Pervin Buldan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli aynı zamanda 1 Mart tarihinde Selahattin Demirtaş ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.