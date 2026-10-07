Yılmaz, finansal sistem güçlü, sermaye piyasalarının geleceğine irademiz net dedi

Yılmaz, finansal sistem güçlü, sermaye piyasalarının geleceğine irademiz net dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu söyledi. Ayrıca Yılmaz, sermaye piyasalarının geleceğine ilişkin iradelerinin net olduğunu da söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: " Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür, sermaye piyasalarımızın geleceğine ilişkin irademiz nettir"
Kaynak: AA
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