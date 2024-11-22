Yılmaz İhsan Hastürk İçin Meclis'te Cenaze Töreni

Politika

Hayatını kaybeden 17. Dönem İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene Hastürk'ün ailesinin yarı sıra, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, siyasetçiler ile Meclis personeli katıldı.

Törende, Hastürk'ün öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılanlar, Hastürk'ün ailesine taziyelerini iletti.

Hastürk'ün cenazesi, Gölbaşı Mezarlık Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hastürk'ün öz geçmişi

İstanbul'da 1938 yılında dünyaya gelen Hastürk, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu.

Hastürk, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Tanıtma Dairesi Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

17. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Hastürk, evli ve 4 çocuk sahibiydi.