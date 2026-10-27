Yılmaz, sosyal harcamaların artırıldığını ve sosyal devletin güçlendiğini söyledi

Yılmaz, sosyal harcamaların artırıldığını ve sosyal devletin güçlendiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yoksulluk göstergeleri azalırken ve gelir dağılımı iyileşirken Türkiye'nin sosyal harcamalarını artırdığını söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin sosyal devlet olma vasfını güçlendirdiğini de belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yoksulluk göstergeleri azalırken, gelir dağılımı iyileşirken Türkiye sosyal harcamalarını arttırdı, sosyal devlet olma vasfını güçlendirdi"
Kaynak: AA
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