Yılmaz ve Prevot’tan Stratejik Görüşme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ve heyeti ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ve heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. NATO müttefiki ve ortağımız Belçika ile ilişkilerimiz ticaret, enerji, bağlantısallık, savunma sanayii ve dijital dönüşüm alanlarında yeni bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. 2025 yılında 9,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda daha da artırmayı hedefliyoruz. NATO müttefikliği temelinde savunma iş birliğimizi güçlendirirken, orta koridor ve enerji güvenliği gibi stratejik başlıklarda ortak çalışmalarımızı derinleştirmeye kararlıyız. Türkiye-AB ilişkilerinde yapıcı, kapsayıcı ve stratejik bir yaklaşımın güçlenmesini önemsiyoruz. Bu vesileyle Kraliçe Sayın Mathilde başkanlığında Belçika'dan ülkemize yapılan en geniş kapsamlı ziyaret olan Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin, ilişkilerimizin yanı sıra AB ile ilişkilerimizde de yeni bir dönüm noktası oluşturmasını ve yeni ortaklıkların önünü açmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.