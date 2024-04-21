Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar - Son Dakika
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Politika

Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye meclisinde Türk bayrağının kaldırılmasıyla tepkilerin odağına oturan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında da benzer görüntülerle karşılaşıldı.

21.04.2024 00:08  Güncelleme: 01:22
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DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdığı tespit edilmişti. Bu nedenle tepkilerin odağına oturan Diyarbakır Belediyesi'nde bir benzer görüntü daha kameralara yansıdı. DEM Parti'nin Diyarbakır Belediyesi'ni kazanmasının ardından makam odasındaki Türk Bayrağı'nın da kaldırıldığı ortaya çıktı.

Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Gelir gelmez ilk iş bayrak kaldırmak olmuş
Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Gelir gelmez ilk iş bayrak kaldırmak olmuş

NE OLMUŞTU?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı.

Salonda aralık ayında çekilen fotoğraf karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi. Yeni çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.

Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BÜYÜK BİR KURGU VE MANİPÜLASYON

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı'nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, DEM Parti, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Ramazan Gündoğan: Derhal kayyum atansın! 46 9 Yanıtla Mahsun Aslan: tamam hemen 8 12
  • Ayten Karaç: Düşmani disarda aramayin bizim dusmanimiz bizim içimizde Allah firsat vermesin.. 44 6 Yanıtla
  • Mehmet Ercan: O bez parçasını, o paçavrayı belediyemizde görmek istemiyoruz. 2 37 Yanıtla
  • Fatih Sozen: bayrakları bize versinler direkleri kendilerinde kalsın...yapacak birşey bulurlar 31 2 Yanıtla
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  • sehmus fatih: Kayyum acil 14 0 Yanıtla
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