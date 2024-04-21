DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdığı tespit edilmişti. Bu nedenle tepkilerin odağına oturan Diyarbakır Belediyesi'nde bir benzer görüntü daha kameralara yansıdı. DEM Parti'nin Diyarbakır Belediyesi'ni kazanmasının ardından makam odasındaki Türk Bayrağı'nın da kaldırıldığı ortaya çıktı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı.
Salonda aralık ayında çekilen fotoğraf karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi. Yeni çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı'nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Son Dakika › Politika › Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar - Son Dakika
Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti çatısı altında Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ancak kazanamadı. Peker, seçim sürecinden sonra yaptığı açıklamada siyasetin herkesin hakkı olduğunu ve kaybetmekten çekinmediğini belirtti. Aday olduğu takdirde Safranbolu'yu kültür kenti yapmayı hedeflediğini söyleyen Peker, her zaman kazanmanın mümkün olmadığını ifade etti.
Batı Trakya'daki Dostluk, Eşitlik, Barış (DEB) Partisi ile Avrupa Hür İttifakı (EFA) Gümülcine'de ortak bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve diğer konuşmacılar, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarına dikkat çekti ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacaklarını belirtti. DEB'in kurulma amacının azınlık haklarına çözüm bulmak olduğunu vurgulayan Asafoğlu, EFA'nın desteğiyle Yunanistan'daki haksızlıkları tüm Avrupa'ya duyurabildiklerini ifade etti.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediyenin hiçbir geliri olmadığını ve borçlarının büyük olduğunu açıkladı. Durbay, kreş çalışmalarına başladıklarını da belirtti.
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