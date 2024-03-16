Yomra Belediye Başkanı Açılış Programına Davet Edilmedi - Son Dakika
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Politika

Yomra Belediye Başkanı Açılış Programına Davet Edilmedi

Yomra Belediye Başkanı Açılış Programına Davet Edilmedi

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yomra Liman bölgesi dolgu alanındaki düzenlemenin açılış programına davet edilmemesine tepki gösterdi. Başkan Bıyık, yapılan çalışmaları anlatarak, açılışa davet edilmemesini eleştirdi.

16.03.2024 12:06  Güncelleme: 12:09
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Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yomra Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışması ile yapılan Yomra Liman bölgesi dolgu alanındaki düzenlemenin açılış programına davet edilmemesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Liman bölgesindeki düzenleme için en başından beri yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Bıyık "Liman bölgesindeki bu alandan 2019 yılında seçim çalışmalarımız sırasında halkımız sürekli olarak şikayetçi oluyordu. Maalesef deniz kenarına o günkü belediye yönetimi tarafından yasa dışı şekilde çöp ve hafriyat dökülüyordu. 2019 yılında göreve seçilmemizin hemen ardından burayı Yomramıza kazandırmak için işe başladık. O zaman imkanlar çok sınırlı, belediye borç batağında, belediye bünyesinde çalıştırılabilecek nitelikli iş makinesi bile yok. O kıt imkanlara rağmen ilk olarak buranın tahkimatını yaptık. Alana dökülen hafriyatların denize karışmasına, alanın önüne yaptığımız set duvarla mani olduk. Ardından alanın üstünü çöplerden temizleyip tarım toprağı ile kapladık. Hedefimiz burada Yomra'ya bir orman kazandırmaktı. Denizin kenarında bir kent ormanı kurmak istiyorduk. Orman Bölge Müdürlüğü ile ağaçlandırmasını da yaptık. Ancak alanın alt katmanlarındaki çöpler nedeniyle buranın ormana dönüşemeyeceğini tecrübe ettik. Sonrasında bizatihi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na gittim. Burada bir rekreasyon alanı yapılmasını Yomra halkı adına rica ettim. Sayın Zorluoğlu şahidimdir. Talebimize olumlu yanıt vererek park yapımı için çalışmaları başlattılar. Bizde Yomra Belediyesi olarak gerekli desteği verdik. Bugün buradaki parkın açılışı yapılmış. Yomra Belediye Başkanı olarak, bu alanın Yomra'ya kazandırılması için verdiğim onca emeğe rağmen açılış programına davet edilmedim. Konuyu, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsunlar tüm Yomralılar'ın vicdanına bırakıyorum. Orada Yomra Belediyesi olarak yaptığımız tahkimatın bugünkü maliyeti 5 milyon TL'dir. Buna rağmen açılışa ilçenin belediye başkanını davet etmediler. Sırf seçim öncesi açılışı yapabilmek için projenin dışına çıkarak; wc'si, kafesi, mescidi olmayan bir yapıyı 'park yaptık' diye hizmete açtılar" dedi.

Bıyık, Yomra'nın merkezi hükümetten beklediği bunca hizmet varken, yıllarca bakanlık yapmış olan AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun böyle işlerle uğraşmasını yadırgadığını sözlerine ekledi.

Bıyık "Sayın Karaismaoglu, ne hikmetse merkezi hükümetin Yomra'daki işleri ile ilgilenmektense bizim projelerimizin açılışını yapmayı, bizim afişlerimizi indirmeyi tercih etmektedir. Görev sürem boyunca kimsenin yaptığı işi sahiplenip hakkını yemedim. Kim ilçemize bir çivi çaksa teşekkür ettim. Lakin kimseye de hakkımı yedirmeyeceğimi ifade etmek isterim" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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