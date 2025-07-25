Yoon Suk Yeol'a Tazminat Kararı - Son Dakika
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Politika

Yoon Suk Yeol'a Tazminat Kararı

Yoon Suk Yeol\'a Tazminat Kararı
25.07.2025 12:53
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Mahkeme, eski Başkan Yoon'un sıkıyönetim nedeniyle 104 vatandaşa tazminat ödemesine hükmetti.

Güney Kore'de mahkeme, ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınan eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yaşadıkları stresi gerekçe göstererek kendisine manevi tazminat davası açan 104 vatandaşın her birine 100 bin won (yaklaşık 2 bin 950 lira) ödemesine hükmetti.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle 2'nci kez tutuklanmasının yankıları sürüyor. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 104 vatandaşın sıkıyönetim uygulaması nedeniyle yaşadıkları stresi gerekçe göstererek Yoon'a açtıkları manevi tazminat davasında kararını verdi. Davacıları haklı bulan mahkeme, Yoon'un 104 vatandaşın her birine talep ettikleri tazminat miktarı olan 100 bin won (yaklaşık 2 bin 950 lira) ödemesine hükmetti. Karar, bir mahkemenin sıkıyönetim nedeniyle halkın uğradığı zararı ve halkın tazminat talebini resmi olarak tanıdığı ilk karar olarak kayıtlara geçti.

52 gün tutuklu kalmış ve görevden alınmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Bu nedenle Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 52 gün süreyle tutuklu kalan Yoon, yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusunun kabul edilmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onaylamasıyla resmen görevden alınan Yoon hakkında "ayaklanma" suçlaması ile ceza davası açılmıştı. Suçlamaları reddeden Yoon, sıkıyönetim ilanının başkanlık yetkilerinin meşru kullanımı olduğunu savunarak, "Sıkıyönetim uygulamasının bir darbe olmadığını" iddia etmişti.

2'nci kez tutuklanmıştı

Son olarak Seul Merkez Bölge Mahkemesi, özel savcı Cho Eun-suk'un talebi üzerine Yoon hakkında yeni bir tutuklama kararı çıkarmıştı. Mahkemeden yapılan açıklamada, savcılığın tutuklama talebinin Yoon'un delilleri karartabileceği şüphesi nedeniyle kabul edildiği belirtilirken, Yoon'un görevi engelleme, başkanlık yetkisini kötüye kullanma ve resmi belgelerde sahtecilik gibi ek suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtilmişti. Gelişmenin ardından Yoon 2'nci kez tutuklanmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

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