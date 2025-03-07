Yoon Suk Yeol Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Politika

Yoon Suk Yeol Serbest Bırakıldı

Yoon Suk Yeol Serbest Bırakıldı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, mahkemenin itirazını kabul etmesiyle serbest bırakıldı.

07.03.2025 10:45
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Güney Kore'de ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, tutukluluğa itiraz talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine serbest bırakıldı.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında azil süreci başlatıldıktan sonra tutuklanan Yoon'un geçtiğimiz ay Seul Merkez Bölge Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusu kabul edildi. Yoon, gelişme üzerine tutulduğu gözaltı merkezinden serbest bırakıldı. Yoon'un avukatları yaptıkları açıklamada, "Karar, bu ülkede hukukun üstünlüğünün hala canlı olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Sıkıyönetim nedeniyle tutuklanmıştı

Yoon, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, daha sonra Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon, 15 Ocak'ta tutuklanarak ifade vermeye götürülmüş, tutuklanan ilk Güney Kore Devlet Başkanı olmuştu. Kendisine yönelik soruşturmanın "yasa dışı" olduğunu belirten Yoon, polis ve Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) arasında yaşanacak muhtemel bir çatışmada "kan dökülmesini önlemek" için soruşturmacılarla iş birliği yaptığını açıklamıştı. Yoon ayrıca hakkındaki tutuklama kararının yetkisizlik gerekçesiyle iptal edilmesini talep etmişti. Anayasa Mahkemesi'nin, Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı ise bu ay vereceği kamuoyuna yansımıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Güney Kore, Politika, Hukuk, Dünya, seul, Son Dakika

Son Dakika Politika Yoon Suk Yeol Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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