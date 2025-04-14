Yoon Suk Yeol: Sıkıyönetim Darbe Değil - Son Dakika
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Politika

Yoon Suk Yeol: Sıkıyönetim Darbe Değil

Güney Kore'nin eski başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim suçlamalarını reddetti.

14.04.2025 12:37
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İlan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınan Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, hakkında açılan ceza davasının ilk duruşmasında ayaklanma suçlamalarını reddederek, "Sıkıyönetim uygulaması bir darbe değildir" dedi.

İlan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınan Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ayaklanma suçlaması ile hakkında açılan ceza davasının ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Yoon, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada savcı Yoon hakkında hazırlanan iddianamenin özetini okuduğu sırada sıkıyönetim ilan ettiği geceye atıfta bulunarak "İddianamede yalnızca 3 Aralık saat 22: 30 ile gece 02: 00-03: 00 saatleri arasında yaşananlara ilişkin ayrıntılar sıralanıyor" dedi. Kendisine yöneltilen "anayasal düzeni ortadan kaldırma amacıyla ayaklanma başlatma" suçlamasını reddeden Yoon, "Sıkıyönetim uygulaması bir darbe değildir" diyerek kendini savundu.

Yoon muhalefeti suçladı, sıkıyönetim kararını savundu

Ulusal Meclis'te çoğunluğu elinde bulunduran muhalefetin azil mekanizmasını suistimal ederek birçok hükümet yetkilisini görevden aldığını söyleyen Yoon, bu nedenle hükümetin işleyemez hale geldiğini iddia etti. Bu tehlikeli durum karşısında "insanları uyarmak için" sıkıyönetim uygulamasına başvurduğunu savunan Yoon, "Sıkıyönetim her zaman hazırlıklı olunması gereken yasal bir uygulamadır. Genelkurmay Başkanlığı'nın bu konuda bir kılavuzu vardır. Ulusal bir acil durum halinde sıkıyönetim uygulanabilmesi için çeşitli tatbikatlar yapılır" dedi. Ulusal Meclis'in tepkisi üzerine uygulamayı barışçıl bir şekilde sonlandırdığını hatırlatan Yoon, "Sadece birkaç saat süren ve Ulusal Meclis'in talebi üzerine şiddet içermeyen şekilde derhal yürürlükten kaldırılan bir uygulamanın özeti niteliğindeki iddianame üzerinden ayaklanma davası inşa etmek, hukuk ilkelerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Görevden alınmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Bu nedenle Ulusal Meclis, Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 52 gün süreyle tutuklu kalan Yoon, daha sonra serbest bırakılmıştı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla Yoon resmen görevden alınmıştı. Azil sürecinden bağımsız olarak Yoon hakkında ayaklanma suçlaması ile ceza davası açılırken, Yoon Şubat ve Mart aylarında yapılan hazırlık duruşmalarının yalnızca ilkine katılmıştı. - SEUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yoon Suk Yeol: Sıkıyönetim Darbe Değil - Son Dakika

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