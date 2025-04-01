Yoon Suk Yeol'un Azil Sürecinde Nihai Karar Bekleniyor - Son Dakika
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Politika

Yoon Suk Yeol'un Azil Sürecinde Nihai Karar Bekleniyor

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Yoon Suk Yeol'un azil kararı için duruşmayı 4 Nisan'da yapacak.

01.04.2025 11:17
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Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında başlatılan azil süreci ile ilgili nihai kararın 4 Nisan'da verileceğini açıkladı. Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı'nın, Yoon muhalifleri ve destekçilerinin düzenlemesi beklenen protesto gösterileri nedeniyle 14 bin polis konuşlandıracağı bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinde sona yaklaşıldı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Yoon hakkında başlatılan azil süreci ile ilgili nihai kararın Cuma günü saat 11.00'da yapılacak duruşmada verileceğini açıkladı. Halkın katılımına açık olarak düzenlenecek duruşmanın, televizyondan da canlı yayınlanacağı aktarıldı.

İktidar ve muhalefet memnuniyetle karşıladı

Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin duyurusu, hem iktidar hem de ana muhalefet partisi tarafından memnuniyetle karşılandı. İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) geçici lideri Kwon Young-su, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu anayasal istikrarsızlık durumunun çözülecek olması rahatlatıcı bir gelişme" dedi. PPP Meclis Sözcüsü Kweon Seong-dong ise partisinin karara saygı duyacağını yineleyerek, "Anayasa Mahkemesi, belirli bir sonucun ortaya çıkması için uğraşan Demokratik Parti'nin saldırılarından etkilenmemeli" ifadelerini kullandı. Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin Meclis Sözcüsü Park Chan-dae de yargıçların Yoon'u oy birliği ile görevden alacağına dair inançlarının tam olduğunu belirterek, "Söz konusu ayaklanmayı bastıracak ve sona erdirecek en iyi karar şüphesiz ayaklanmanın elebaşı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasıdır" şeklinde konuştu.

Polis teşkilatı alarma geçti

Öte yandan, Yoon'un geleceğini belirleyecek kritik duruşma Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı'nı alarma geçirdi. Güney Kore basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Yoon muhalifleri ve destekçilerinin düzenlemesi beklenen protesto gösterileri nedeniyle 14 bin polisin seferber edileceği bildirildi. Anayasa Mahkemesi yargıçlarına yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılacağı aktarılırken, mahkeme binasına yasadışı şekilde girmeye çalışanların da derhal tutuklanacağı kaydedildi.

İlan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, bu nedenle Ulusal Meclis tarafından hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 15 Ocak'ta tutuklanarak ifade vermeye götürülen Yoon, hakkındaki azil süreci tamamlanmadan tutuklanan ilk Güney Kore Devlet Başkanı olmuştu.

52 gün tutuklu kalmıştı

Kendisine yönelik soruşturmanın "yasa dışı" olduğunu iddia eden Yoon, hakkındaki tutuklama kararının yetkisizlik gerekçesiyle iptal edilmesini talep etmişti. Seul Merkez Bölge Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusu kabul edilen Yoon, 52 gün sonra özgürlüğüne kavuşmuştu.

Yoon'un, görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kamuoyuna yansımıştı. Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'te alınan azil kararını onaması halinde ülkenin 60 gün içinde seçime gideceği, kararın bozulması halinde ise Yoon'un görevine geri döneceği belirtilmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yoon Suk Yeol'un Azil Sürecinde Nihai Karar Bekleniyor - Son Dakika

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