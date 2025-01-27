Yozgat Belediye Başkanı\'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı

Politika

Bolu'daki Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin ölümüyle ilgili itfaiyenin ihmali olup olmadığı tartışılırken Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın kardeşi Muzaffer Arslan'ı itfaiye müdürü olarak göreve getirdiği ortaya çıktı. Bu atama, belediyelerde liyakat ve şeffaflık ilkelerinin tartışılmasına yol açtı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Başkanın kardeşinin bu göreve atanması, kısa sürede büyük tepki topladı. Özellikle sosyal medyada birçok kullanıcı, itfaiye müdürlüğü gibi teknik bilgi ve deneyim gerektiren bir göreve, gerekli yeterliliklere sahip olmayan bir kişinin atanmasının halkın güvenini sarstığını belirtti.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP'den adaylık beklentisi karşılık bulmayan Kazım Arslan, Yeniden Refah Partisi'nden aday olmuş ve seçimi kazanmıştı.

"BELEDİYELERE OLAN GÜVENİ AZALTIYOR"

Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar, kamu görevlerinde adil ve liyakate dayalı bir sistemin önemine vurgu yaptı. Sosyal medya kullanıcılarından biri, atamayı "Bu tür atamalar, belediyelere olan güveni azaltıyor. İtfaiye gibi önemli bir birimin başına gerekli tecrübesi olan birinin geçmesi gerekirdi. Akrabalık ilişkileriyle yapılan atamalar hem adaletsizlik yaratıyor hem de halkın tepkisini çekiyor" sözleriyle eleştirdi.

İDDİALARA YANIT: VEKALETEN BAKTI

Olayın yankıları sürerken Haberler.com olarak ulaştığımız belediye yetkilileri "Belediye başkanımızın kardeşi, başka bir arkadaşın yerine kısa bir süre vekalet etti. Olan biten bundan ibaret" diyerek iddialara yanıt verdi.