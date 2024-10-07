Yozgat'ta işgalin yıl dönümünde Filistin için destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Yozgat'ta işgalin yıl dönümünde Filistin için destek yürüyüşü düzenlendi

Yozgat\'ta işgalin yıl dönümünde Filistin için destek yürüyüşü düzenlendi

Yozgat'ta "Direnişin Simgesi Gazze" temalı tepki yürüyüşü düzenlendi.

07.10.2024 14:53
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Yozgat'ta "Direnişin Simgesi Gazze" temalı tepki yürüyüşü düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından yükselen tepkiler, Yozgat'tan da güçlü bir şekilde yankı buldu.

Yozgat Valiliği, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yozgat Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş, İsrail'in vahşi saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla gerçekleştirildi. Terminal mevkiinde toplanan kalabalık, sloganlar eşliğinde Lise Caddesi'nden Cumhuriyet Meydan'ına kadar yürüdü. Yürüyüşte çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda öğrenci yer aldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Ebrar Kumral yaptığı açıklamada Gazze ve insanlığın dünyanın gözü önünde katledildiğini ifade etti.

Filistin'deki katliamların tam bir yıldır devam ettiğine dikkat çeken Kumral, "Tam bir yıldır çocuk, kadın, genç, ihtiyar demeden devam eden bir katliam var. Her geçen saniye şehit edilen kardeşlerimizin sayısı artıyor. Okullar, hastaneler ve yaşlı bakım evleri tüm dünyanın gözü önünde acımasızca bombalanıyor. Milyonlarca insanın barınma, eğitim gibi hakları ellerinden alınıyor." dedi.

Etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamanın ardından sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Filistin, yozgat, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Yozgat'ta işgalin yıl dönümünde Filistin için destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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