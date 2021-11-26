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YP Genel Başkanı Yılmaz: "Yap-işlet-devret ile hayata geçirilen projeler tamamen kamulaştırılmalı" - Son Dakika

YP Genel Başkanı Yılmaz: "Yap-işlet-devret ile hayata geçirilen projeler tamamen kamulaştırılmalı"

26.11.2021 16:55
YP Genel Başkanı Yılmaz: "Yap-işlet-devret ile hayata geçirilen projeler tamamen kamulaştırılmalı"

Yenilik Partisi (YP) Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilen projeler tamamen kamulaştırılmalı." dedi.

Yenilik Partisi (YP) Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilen projeler tamamen kamulaştırılmalı." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de üretim yapılmasını isteyenlerin üretimin önünü açmadığını ileri sürerek, halkın bilinçlenerek bu kesimlere gereken dersi vermesinin tek beklentisi olduğunu ifade etti.

Halkın yeniliği kucaklamasını beklediğini belirten Yılmaz, "Tarım ülkesi olup da tarım ithalatı yapan başka bir ülke yoktur. Bugün bir oğlak satıp bir torba yem alıyorsunuz. Üretenlerin, 'Yenilik Partisi bize pazar sağlar' demesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, hükümetin ve belediyelerin tüm dış borçlanmalarının dondurulması gerektiğini, aksi takdirde Türkiye'nin borcunu ödeyemeyeceğini ve moratoryuma gireceğini iddia etti.

Moratoryumun Türkiye için iflas anlamına geleceğini savunan Yılmaz, "Bu borçlanma olayı bitsin. En çok korktuğum şey ise Varlık Fonu'ndaki değerlerin el altından peşkeş çekilmesidir. Umarım buna tevessül etmezler. Türkiye'nin en önemli değerleri Varlık Fonu altında toplandı. Döviz garantili yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilen projeler tamamen kamulaştırılmalı." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, Türkiye'nin tarımsal arazisinin 48 milyon hektar olduğunu, bu kadar arazinin doğru planlama yapılmaması halinde tarım ürünü ithalatının daha da artacağını öne sürdü.

Yenilik Partisi, Milletvekili, Ardahan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika YP Genel Başkanı Yılmaz: 'Yap-işlet-devret ile hayata geçirilen projeler tamamen kamulaştırılmalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: YP Genel Başkanı Yılmaz: "Yap-işlet-devret ile hayata geçirilen projeler tamamen kamulaştırılmalı" - Son Dakika
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