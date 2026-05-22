YRP Genel Başkan Yardımcısı Osmanağaoğlu: "Çürümekte olan yaprağın düşmesiyle çınara hiçbir şey olmaz"

22.05.2026 22:12  Güncelleme: 22:17
Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Divan Toplantısı'nda, AK Parti'ye geçen 4 meclis üyesine yönelik sert eleştiriler yapıldı. YRP Genel Başkan Yardımcısı Osmanağaoğlu, 'Çürümekte olan yaprağın düşmesiyle çınara bir şey olmaz' dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mayıs Ayı İl Divan Toplantısı'na katılan YRP Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, partilerinden AK Parti'ye geçiş yapan 4 meclis üyesiyle ilgili yaptığı konuşmada, "Çürümekte olan yaprağın düşmesiyle çınara hiçbir şey olmaz" dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen divan toplantısına YRP Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, YRP Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan YRP Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, YRP'den, AK Parti'ye geçen 4 meclis üyesini sert bir dille eleştirerek, "Teşkilatımız dışında hiçbir yerde mahalle başkanı dahi yazılmayacak arkadaşlar, bugün meclis üyesi oldular. Hepsini kastetmiyorum. İçlerinde pırıl pırıl, mükemmel arkadaşlarımız da var. Onları tenzih ediyorum. Siz bizim helal oylarımızla bir yerlere giderken, kendi sırt çantanızı ve ceketinizi alıp gitmiyorsunuz. Bu salondaki bütün arkadaşlarımın vebalini alıp, gidiyorsunuz. Siz giderken bahane ettiğiniz il başkanını, ilçe başkanını, genel merkez yönetimini, kadın kollarımızı, gençlik kollarımızı ve il yönetimimizi bahane ederek, gittiniz ama sizde bahane zaten tükenmeyecek. Ağzımızla kuş tutsak sizin gidişlerinize engel olamayacaktık. Ben 8 ay evvel göreve geldim ama bu salonda 8 yıldır emek harcayan arkadaşlarımızı birçoğu 'bunlar son 3 ay kala teşkilata geldiler. Nereden çıktılar? Kim getirdi? Kim yazdı? Bilmiyoruz ama başımıza meclis üyesi ettiler' dediler. Değil 4'ünüz, 24'ünüz de gitse teşkilatımız dimdik ayakta, gururla, onurla, şerefle mücadelesine devam edecek" ifadelerini kullandı.

YRP Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu da, Kayseri'de birkaç gündür bir meclis üyesi furyasının estirilmeye çalışıldığını belirterek, "Aramızdan ayrılanlar oluyor. Bu normal mi? Asla normal değil. Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. 10 yıl boyunca Saadet Partisi'nde Necmettin Erbakan Hocamızın döneminde belediye başkanlığı yapmış bir insanım. Hiçbir meclis üyem bizden ayrılmadı. Ayrılanlar oldu ama onlar meclis üyeliğinden istifa ederek, gittiler. Onların yerine yedekten gelen meclis üyelerimiz oldu. Kayseri'mizde birkaç gündür bir meclis üyesi furyası estirilmeye çalışılıyor. Esas itibariyle salondaki heyetin rüzgarına herkes muhtaçtır. Bu heyetin karşısında da rüzgar estirmek kimsenin haddi olamaz. Belediye başkanlarımızın öncülüğünde seçildiniz. Daha öncede ayrılanlar oldu. Niye ayrıldıklarını biz araştırıyoruz. Biz bu konuda kendimizi de sorguluyoruz. Kendimizi ifadeye alıyoruz. Ancak bu ayrılışların bizimle hiçbir ilgisi olmadığını çok net ifade etmek istiyorum" dedi.

Partilerinden ayrılan meclis üyelerine 'hükümsüzsünüz' diyen Osmanağaoğlu, "Bana 'Kayseri'de deprem' diye mesaj atıyorlar. Allah esirgesin ne oldu? Allah deprem vermesin. YRP'den AK Parti'ye meclis üyeleri geçti. Bizim teşkilatımız o kadar güçlü ki değil onların ufaktan esintisine, 10 şiddetinde deprem olsa Allah'ın izniyle bu teşkilata bir şey olmaz. Arkadaşlar deprem falan yok. Çınar'dan sararmış, çürümekte olan yaprağın düşmesiyle çınara bir şey olmaz. Siz kalkıp, giderek il başkanına, bu teşkilata ayar vermeye mi çalışıyorsunuz? Siz bizim bünyemizde seçilmiştiniz. Birkaç gün önceye kadar seçkinimizdiniz. Şu anda nezdimizde bir hiçsiniz. Hükümsüzsünüz" şeklinde konuştu.

Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Kayseri, Son Dakika

