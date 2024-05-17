YRP Genel Başkanı Erbakan, Viranşehir'de açılışlar yaptı - Son Dakika
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Politika

YRP Genel Başkanı Erbakan, Viranşehir'de açılışlar yaptı

YRP Genel Başkanı Erbakan, Viranşehir\'de açılışlar yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı ofisi ile bir hayırsever vatandaş tarafından Organize Sanayi Bölgesinde yaptırılan caminin açılışını gerçekleştirdi.

17.05.2024 17:06  Güncelleme: 17:11
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YRP Genel Başkanı Erbakan, Viranşehir'de açılışlar yaptı

ŞANLIURFA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir hayırsever tarafından Viranşehir Organize Sanayi Bölgesinde yaptırılan cami ile partisinin ilçe başkanlığı ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı ofisi ile bir hayırsever vatandaş tarafından Organize Sanayi Bölgesinde yaptırılan caminin açılışını gerçekleştirdi. Büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Erbakan, ilk önce şehir merkezine giderek partisinin ilçe başkanlığı ofisini açtı. Tezahüratlar eşliğinde parti ofisine geçen Erbakan, burada yaptığı konuşmada, "Makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapan kadrolarımızla inşallah yeni bir dönemi başlatıyoruz. Aynen 1994'te, 1989'da ve Urfa'da da 1984'te olduğu gibi inşallah yine belediyelerde destan yazacağız, yine belediyelerde tarih yazacağız" diyerek kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Daha sonra Organize Sanayi Bölgesine geçen Erbakan, cuma namazını açılışını yaptığı camide kıldıktan sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına camiyi yapan hayırseverlere teşekkür ederek başlayan Erbakan, "Mübarek cumanızı tebrik ediyorum ve bu cami şerifinin açılışının hayırlı olmasını, inşallah bu camimizin cemaatinin bol olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum. Kıymetli hayır sahiplerinin Cenabı Allah hayırlarını kabul eylesin. Biraz önce belediye başkanımızın ifade ettiği gibi özellikle Viranşehir Organize Sanayi Bölgesinde çok önemli bir ihtiyaç da böylece karşılanmış oluyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Camiyi de gezen Erbakan, hayırsever iş adamından bilgi aldı.

Erbakan'a Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, YRP İl Başkanı Ahmet Yetim, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Kaynak: İHA

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