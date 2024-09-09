YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün\'e Teşekkür Etti

Politika

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart seçimleri kazanan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'e teşekkür ederek, "Sezayi Başkanla birlikte Beyağaç'ı layık olduğu noktaya taşıyacağız" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti olarak 31 Mart seçimlerinde Denizli'de belediye başkanlığını kazandıkları Beyağaç'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve Beyağaçlılara teşekkür ziyareti gerçekleştiren Erbakan, 1990 yılında kurulan Beyağaç Belediyesini Meral Akşener'den sonra ziyaret eden 2'nci genel başkan oldu. İlçe meydanında vatandaşlara hitap eden Erbakan, CHP'den istifa ederek YRP'ye geçen Hüseyin Kadıoğlu'nun rozetini taktı.

Beyağaç ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret için YRP Genel Başkanı Erbakan'a teşekkür eden Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Genel Başkanımızı ilçemizde ağırlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin de destekleriyle bugüne kadar ilçemizde önemli projelere imza attık. Bundan sonraki süreçte de desteklerinizi bekliyoruz. Beyağaç'ı tarım ve turizmde hak etiği noktaya ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlçemizi layık olduğu noktaya hep birlikte ulaştıracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kendisine gösterilen samimiyetten dolayı Beyağaçlılara teşekkür eden YRP Genel Başkanı Erbakan ise "Cenabı Allah, Sezayi Başkanımızın öncülüğünde Beyağaç'a en hayırlı hizmetlerin yapılmasını nasip eylesin. Sizlerin bu sevgisine, bu güvenine, bu teveccühüne layık olmayı bizlere nasip eylesin. Tabii ki tüm Beyağaçlılara bugünkü bu muazzam karşılamadan dolayı, aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partimize ve kıymetli Başkanımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu vesileyle değerli Belediye Başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Allah en hayırlı hizmetleri nasip eylesin, yüz akı versin, muvaffakiyetler versin. Allah yar ve yardımcısı olsun. Kendisinin çok efsane hizmetleri, inşallah bu görev süresinde gerçekleştireceğine inanıyoruz. Beyağaçlılara layık oldukları hizmeti getirecek ve Beyağaç'ımızı da layık olduğu yere taşıyacaktır. Milli Görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilik Beyağaç'a hayırlı ve mübarek olsun. Milli Görüş belediyeciliği demek, her şeyden önce hizmet belediyeciliği demektir. 89'da, 94'te biz Milli Görüş olarak belediyeleri aldık. Şehirler çöp, çamur ve çukurla anılıyordu. Türkiye'nin en gelişmiş şehri İstanbul'da bile çöpten, çamurdan ve çukurdan geçilmiyordu. Bu sorunlar ortadan kaldırıldı. İstanbul'da dahi musluklardan su akmıyordu, su sorunu ortadan kaldırıldı. Bununla beraber altyapı ve üst yapı hizmetleri ile ulaşıma yönelik hizmetler daha önceki belediyeler döneminde yapılan maliyetin 3'te 1'irine, 4'te 1'irine, 5'te 1'ine mal edilerek bu hizmetler gerçekleştirildi. Çevre düzenlemeleri, parklar, bahçeler en mükemmel şekilde yapıldı. Bununla beraber sosyal yardımlar, toplu sünnet şölenleri, aşevleri, iftar çadırları ve aynı zamanda vatandaşa belediyenin kapılarını açan Beyaz Masa uygulaması ilk defa Milli Görüş belediyeciliğiyle hayat buldu. Dolayısıyla Milli Görüş belediyeciliği demek, Yeniden Refah Belediyeciliği demek, hizmet belediyeciliği demektir. En hayırlı hizmetleri, Milli Görüş belediyeciliğiyle sizlerle kavuşturacağız" diye konuştu.

Beyağaç'ın layık olduğu yere Milli Görüş belediyeciliğiyle ulaşacağını kaydeden Erbakan, "Ahlak ve maneviyat doğrultusunda Beyağaç Belediyemizi birlikte yöneteceğiz. Beyağaçlıların bu desteğini, bu teveccühünü, bu güvenini inşallah Allah'ın izniyle boşa çıkartmayacağız. Beyağaç'ı layık olduğu yere Yeniden Refahla, Milli Görüşle hep birlikte taşıyacağız. Sezayi Başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bizi en samimi bir şekilde karşılayıp, bağınıza bastığınız için teşekkürler ediyoruz. Biz de sizi seviyoruz, inşallah sizlere en güzel hizmetlerle bu sevgimizi göstereceğiz, ispat edeceğiz"

Halk buluşmasının ardından YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Sezayi Pütün, kendisine Beyağaç ilçesi ile belediyenin biten ve de devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi. - DENİZLİ