YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün çalışmalarını övdü - Son Dakika
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Politika

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün çalışmalarını övdü

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün\'ün çalışmalarını övdü

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün geride kalan kısa görev süresi içerisinde önemli projelere imza attığını belirtti. Erbakan, Pütün'ün aktif ve çalışkan bir insan olduğunu vurgulayarak, gelecek yıllarda da önemli hizmetlere imza atacağına inandıklarını söyledi.

09.09.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün geride kalan kısa görev süresi içerisinde önemli projelere imza attığını belirti.

Denizli il binasında düzenlenen programda partilileriyle bir araya gelen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Denizli'deki tek başkanları olan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün çalışmalarından övgüyle söz etti.

Denizlili programı kapsamında Sezayi Pütün'ü göreve seçen Beyağaç'ta vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geleceğini ifade eden Genel Başkan Erbakan, "Sezai Pütün Başkanımız son derece aktif ve çalışkan bir insan. Geldiği günden itibaren gerçekten de önemli hizmetler yaptı. Biraz evvel kısaca sohbet ederken, bunların bir kısmını aktardı. Ayrıntılarını inşallah Beyağaç ilçemize yapacağımız ziyarette yerinde göreceğiz. Daha şimdiden 5 - 6 ay içerisinde çok ciddi bir performans ortaya koydu. Biz de bundan dolayı gayet memnunuz. İnşallah bu önümüzdeki yıllarda ve 5 senelik dönemi boyunca da milletimizin hizmetkarı olarak çok önemli hizmetlere imza atacağına inanıyoruz. Başkanımız, inşallah Beyağaç'ı laik olduğu yere taşıyacaktır" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün çalışmalarını övdü - Son Dakika

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