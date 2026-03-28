YSK 2026 Yerel Seçimlerde Katılımcı Partileri Açıkladı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimine katılma yeterliliği bulunan partileri açıkladı.

YSK'nın 5 Aralık 2025 tarihli kararları ile belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin merkez ilçesindeki Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa'da 7 Haziran 2026'da mahalli idareler seçimi yapılacağı kararlaştırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararı ile seçime katılma yeterliliği olan 41 siyasi parti açıklandı.

Buna göre; Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anahtar Parti, Anavatan Partisi, Ana Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Merkez Sağ Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Ocak Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Teknoloji Kalkınma Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye İttifakı Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yerli ve Milli Parti ile Zafer Partisi, söz konusu beldelerde 7 Haziran 2026'da düzenlenecek belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçimine katılabilecek.