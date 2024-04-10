YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri itirazlarına karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri olağan itiraz sürecinde toplamda 81 itiraza ilişkin nihai karar verildi.
Türkiye 31 Mart günü yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından seçimlere itiraz süreci de 2 Nisan itibarıyla başladı. Buna göre 2 Nisan Salı günü saat 15: 00'ye kadar ilçe seçim kurullarına sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itiraz edildi. İlçe seçim kurullarına yapılan İtirazlar ise 2 gün içerisinde, yani 4 Nisan'a kadar karara bağlandı.
İlçe seçim kurulundan çıkan kararlara itiraz eden siyasi partiler ve bağımsız adayların bir sonraki durağı il seçim kurulları oldu. İl seçim kurullarına 5 Nisan Cuma gününe kadar itiraz etme hakları olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların yapmış oldukları itirazlar ise en geç 7 Nisan Pazar gününe kadar sonuçlandı.
İl Seçim Kurullarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların adresi ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oldu. YSK, siyasi partilerin ve bağımsız adayların il seçim kurulları kararlarına karşı yaptığı itirazları değerlendirilmeye devam ederken, son itirazları ise bugün saat 17.00'a kadar kabul edecek. Bu durumda siyasi parti ve bağımsız adayların 2 Nisan'da başlayan olağan itiraz süreci 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla sona ermiş olacak.
Seçimlerde en çok itirazı açıklanan parti CHP oldu
Bugüne kadar YSK'ye yapılan itirazlarına bakıldığında ise il, ilçe ve belde seçimleri için toplamda 81 itiraz sonuçlandı. İtirazların 18'i AK Parti'den gelirken bunların 17'i reddedildi, 1 tanesi kabul edildi.
Seçimlerde en çok itirazı açıklanan parti İse CHP oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu 24 itirazın tamamı reddedildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 9 itirazının tamamı reddedildi.
Dem Parti'nin YSK'ye yapmış olduğu 12 itiraz başvurusundan, Van Büyükşehir Belediyesi için verilen gerekçeli karar da dahil olmak üzere 2 itirazı kabul edildi, 10 itiraz ise reddedildi.
Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nin 9, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 4, İYİ Parti ve Vatan Partisinin ise 1 itirazı reddedildi.
Ayrıca 7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise 14 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. YSK'nin itirazları değerlendirmesinin ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması beklenecek. - ANKARA
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