YSK, 31 Mart Seçimlerini İptal Talebini Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptali için yapılan başvuruları reddetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesinin ardından YSK'ya 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talebiyle başvurularda bulunuldu.

Başvuruları değerlendiren YSK, talebin reddine karar verdi.