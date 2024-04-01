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YSK Açıkladı: CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8 Belediye Kazandı - Son Dakika
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Politika

YSK Açıkladı: CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8 Belediye Kazandı

YSK Açıkladı: CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8 Belediye Kazandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri geçici sonuçlarını açıklayarak, CHP'nin 35, AK Parti'nin 24, DEM Parti'nin 10 ve MHP'nin 8 belediye başkanlığı kazandığını duyurdu.

01.04.2024 12:23  Güncelleme: 12:32
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri geçici sonuçlarını açıklayarak, "Kesin olmayan sonuçlara göre CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8 belediye kazandı" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. YSK Genel Merkezi'nde konuşan Yener, burada kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin 35, AK Parti'nin 24 DEM Parti'nin 10 ve MHP'nin 8 belediye başkanlığı kazandığını açıkladı.

"Belediye Başkanlığı seçimi için katılım oranı yüzde 78,7 olarak gerçekleşmiştir"

Yener, Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine 34 siyasi partinin katıldığını ve bu seçimlerde 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenle gidildiğini hatırlatarak, "Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye Başkanlığı seçimi için açılan sağlık oranı yüzde 99,95 olup katılım oranı yüzde 78,7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye Meclisi Seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.93 olup katılım oranı yüzde 78.5 olarak gerçekleşmiştir. İl Genel Meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.97 katılım oranı yüzde 84.7 olarak gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu.

"Kesin olmayan sonuçlara göre CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8 belediye kazandı"

Mahalli İdareler seçimlerinde kesin olmayan sonuçları da açıklayan Yener, "Türkiye genelinde belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, YRP 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. 30 büyükşehir belediye başkanı seçiminde ise CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP 1, belediye başkanlığı kazanmıştır. İl Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise; 44 il belediye için birleştirme tutanağı an itibarıyla alınmıştır. Buna göre, CHP 18, AK Parti 9, MHP 8, DEM 6, BBP 1, İYİ Parti 1, YRP 1 il belediye başkanlığı seçimi kazanmış görülmektedir" ifadelerini kullandı.

"AK Parti 324, CHP 302 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır"

922 ilçe belediye başkanlığı seçiminde 878 ilçe için birleştirme tutanağı alındığı belirten Yener, "Buna göre; AK Parti, 324, CHP, 302, MHP 110, DEM Parti 54, Yeniden Refah Partisi 37, İYİ Parti 23, BBP 12, bağımsız 9, Demokrat Parti 2, DEVA 1, DSP 1, Saadet Partisi 1, Sol Parti 1, TİP 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır" bilgilerini aktardı.

"AK Parti 154, CHP 55 belde belediye başkanlığı kazandı"

Yener, 390 belde belediye başkanlığı seçiminde ise 356 belde için birleştirme tutanağı alındığını söyleyerek, "Buna göre AK Parti 154, Bağımsız 1, BBP 6, CHP 55, DEVA Partisi 2, DSP 2, Demokrat Parti 3, Dem Parti 10, HÜDA PAR 1, İYİ Parti 5, Memleket Partisi 1, MHP 90, Saadet Partisi 3, Sol Parti 1, Yeniden Refah Partisi 22 belde belediye başkanlığı kazanmıştır.

Yener, kesin seçim sonuçlarının ilanı edilmesiyle birlikte sonuçların YSK'nın resmi internet sitende ıslak imzalı tutanaklarla erişimine açılacağını aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika YSK Açıkladı: CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8 Belediye Kazandı - Son Dakika

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