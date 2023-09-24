Yerel seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika

Yerel seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak

Yerel seçim takvimi 1 Ocak\'ta başlayacak
Son Güncelleme: 24.09.2023 13:35

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan 1 Ocak'ta başlayacağını söyledi. Yener, deprem bölgesi içinse ''Deprem bölgesindekiler için rahatça adres taşıma işlemlerinin gerçekleştirmesi konusunda kurul kararlarıyla bir yol haritası çizeceğiz'' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yener, "YSK olarak 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini biz nüfus ve vatandaşlıktan alacağız. Kanun uyarınca, 1 Ocak'ta başlayacak seçim takvimiyle listeler ilan edildiği zaman yapılacak işlemleri çıkaracağımız genelgelerle kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"YOL HARİTASI ÇİZECEĞİZ"

YSK Başkanı Yener, deprem bölgesinde yapılacak çalışmaları anlattı. Ahmet Yener, deprem bölgesine giderek tespit yapılacağını ifade ederek, "Mükerrer seçmen olması mümkün değil. Çünkü biz seçmen listelerini siyasi partilerimizle paylaşıyoruz. Askı süresi içerisinde kolaylaştırıcı uygulamaları yapacağız. Deprem bölgesindekiler için rahatça adres taşıma işlemlerinin gerçekleştirmesi konusunda kurul kararlarıyla bir yol haritası çizeceğiz" açıklamasını yaptı.

"BİR GÜN TÜRKİYE'DE DE ELEKTRONİK OYLAMA OLACAK"

Yener, elektronik oylama ile ilgili de konuştu. Halihazırdaki kanuni düzenlemenin yurt dışı seçmenler için uygulanabileceğini söyledi. Ahmet Yener sözlerine şöyle devam etti:

"Yurt içinde bir düzenleme yok. Bu Parlamentonun konusu. Bir gün Türkiye'de de elektronik oylama olacak. Tarihin ne zaman olduğunu öngörmek mümkün değil. Belki pilot olarak yasal düzenleme yapılır. Biz buna ilişkin çalışmalarımızı yapıp, üniversitelerimizden, ilgili odalardan, bilişim uzmanlarından da görüş alıp, bir yol haritası çizmeyi düşünüyoruz"

Ahmet Yener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerel seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerel seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika
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