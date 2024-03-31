YSK Başkanı, yayın yasağını delen kanallar hakkında suç duyurusunda bulunacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağını delen yayın kanalları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart seçimleri için yayın yasağının kaldırıldığını açıklayarak, yasağı delen yayın kanalları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Yener yaptığı açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde büyük özveriyle çalışan il, ilçe seçim kurulu hakimlerimize personelimize ve sandık görevlilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca yayın yasağına riayet eden siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ancak biz açıklamadan yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Sizlerin huzurunda kamuoyuna ilan ediyoruz, şu an itibari ile yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize, ülkemize demokrasimize hayırlı olsun" dedi. - ANKARA
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Türkiye'de 2024 mahalli idareler seçimleri için oy sayımları devam ederken, Gaziantep'te sayımı tamamlanan oy pusulaları sisteme girilmeye başlandı.
Van'da oy sayım işlemleri sona erdikten sonra oy pusulaları çuvallara konuldu ve İl Seçim Kuruluna taşındı. Oy verme süresinin bitmesiyle birlikte sandıklar tek tek açılarak sayım işlemlerine geçildi. Oy pusulalarının taşınması sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Çanakkale'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 32,36'sı sayıldı. Şu ana kadar CHP Adayı Muharrem Erkek yüzde 41,66 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.
Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu Haberler.com'a konuk olarak yerel seçimin ilk sonuçlarını değerlendirdi. Karamahmutoğlu, Zafer Partisinin İstanbul'da üçüncü parti olduğunu söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim koordinasyon merkezinden yaptığı açıklamada, henüz oran veremese de 2019'da kendilerine oy vermemiş mahallelerden gelen sonuçların takdire şayan olduğunu belirterek, güzel sonuçlar aldıklarını ifade etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
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