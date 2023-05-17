YSK Başkanı Yener: Sosyal medyada dolaşan görüntülerin YSK ile ilgisi bulunmamakta

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi'nde sayımlar halen devam ederken; siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlar incelenmeye devam ediyor.

"SÜREÇ ŞEFFAF DEVAM EDİYOR"

Dün de sosyal medyada ortaya atılan bazı görseller ve itirazlar üzerine YSK Başkanı Ahmet Yener, basın açıklaması yaptı. Yener, "Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları 7 kişilik kurul tarafından incelenmekte ve sandık tutanağı imzalanmaktadır. Tutanaklar ilgililere verilmiştir. Sandık kurullarının yaptığı işlemlere göre itiraz ve şikayet süreleri de kanunda belirtilmiştir. YSK itirazları yasanın öngördüğü süre içinde görüşüp sonuçlandıracaktır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmektedir." dedi.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI

"YSK, TÜM PARTİLERE VERİ AKIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ"

YSK Başkanı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerin yasal düzenleme gereğince herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanabilmesi mümkün olup, bu nedenle yurt dışı sandıklarda kayıtlı seçmenden fazla oy kullanılabilmesi yasal mevzuata uygundur. Yüksek Seçim Kurulu ile teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partiler arasında veri akışı söz konusu olup, kesin sonuçların açıklanmasının ardından, internet sitemizden kamuoyu ile paylaşılacaktır."