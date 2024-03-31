YSK Başkanı Yener: "Şuan itibariyle yayın yasağı kalkmıştır"
"Yayın yasağını delen yayın kanalları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız"
ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağını delen yayın kanalları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart seçimleri için yayın yasağının kaldırıldığını açıklayarak, yasağı delen yayın kanalları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Yener yaptığı açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde büyük özveriyle çalışan il, ilçe seçim kurulu hakimlerimize personelimize ve sandık görevlilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca yayın yasağına riayet eden siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ancak biz açıklamadan yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Sizlerin huzurunda kamuoyuna ilan ediyoruz, şu an itibari ile yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize, ülkemize demokrasimize hayırlı olsun" dedi.
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, seçim güvenliği önlemleri kapsamında polis ekipleri bazı güzergahlarda trafiği sivil araçlara kapattı. Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Binası ve İYİ Parti Fethiye İlçe Binası'na giden yollar, sivil araçlara kapatılarak alternatif güzergahlar önerildi.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, görevinden istifa ederek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya davet etti. Yılmaz, seçim sonuçlarının gösterdiği üzere yapacak çok işleri olduğunu ve kaybedecek vaktinin olmadığını belirtti.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Artvin'de CHP'nin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem yüzde 46,7 ile seçimi önde götürüyor.
Bolu'da oy sayma işlemleri sürüyor Bolu'da oy kullanımı sona erdi.
CHP İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak, Fatih'te bazı okullarda elektrik kesintisi haberlerinin geldiğini belirtti.
Edirne'de yapılan oy sayım işlemlerinin ardından oy torbaları İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı. Oy verme işleminin bittiği okullarda zarfların tasnifi ve oyların sayımı devam ediyor. Tamamlanan seçim sonuçları ilçe seçim kuruluna götürülüyor.
Yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisindeki görevinden istifa etti. Akşener'i de istifaya davet eden Yılmaz, "Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız" dedi.
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