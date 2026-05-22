YSK, CHP\'nin İtirazını Redetti

22.05.2026 21:33
YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin itirazlarını oy birliğiyle reddettiklerini açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin 'mutlak butlan' kararı sonrası itiraz başvurusuyla ilgili, "Kurulumuz, söz konusu taleplerin reddine karar vermiştir" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti. Kararın ardından CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sürece itiraz için YSK'ya başvurdu. Başvuru süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin yaptığı itirazların reddine oy birliği ile karar verildiğini belirtti.

"Kurulumuza çeşitli dilekçeler sunulmuştur"

CHP'nin sürece itiraz sürecinin sistem üzerinden kendilerine iletildiğini belirten Mutta, "Söz konusu karar, ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Dairesi tarafından 21 Mayıs akşamı sistem üzerinden kurulumuza iletilmiştir. Bunun üzerine bugün gerçekleştirilen toplantıda şu kararlar oy birliğiyle alınmıştır; CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla Başkanlığımıza sunulan dilekçede, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs tarihli, 2026/32 Esas ve 2026/658 Karar sayılı ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki açıdan uygulanmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Dilekçede ayrıca, 21 Eylül 2025 tarihli CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ile 28-30 Kasım 2025 tarihlerindeki CHP 39. Olağan Kurultayı'nda gerçekleştirilen seçimlerin geçerli olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanında, 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayda seçilen delegelerin delegeliklerinin, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiği; yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il ve ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğu ve kongre ile kurultaylarda seçilen kişilerin görevlerine devam ettiğinin, YSK'nın Anayasa'nın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisi kapsamında tespit edilmesi talep edilmiştir. Kurulumuz, söz konusu taleplerin reddine karar vermiştir" diye konuştu.

"Söz konusu kararlar, Kurulumuzun toplantısında oy birliğiyle alınmıştır"

Bugünkü toplantıda sürece itirazın oy birliği ile reddedildiğinin altını çizen Mutta, "Öte yandan, CHP vekili Avukat Gökhan Sultan imzasıyla 22 Mayıs tarihinde sunulan dilekçede, Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun CHP YSK temsilciliği görevinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sonlandırıldığı belirtilmiş; bu nedenle YSK'ya bilgileri ve onayları dışında yapılan tüm başvuruların işleme alınmaması ve dikkate alınmaması talep edilmiştir. Kurulumuz, birinci maddede verilen karar doğrultusunda bu talep hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına hükmetmiştir. Ayrıca, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından Kurul Başkanlığımıza gönderilen 21 Mayıs tarihli ve 2026/32 Esas sayılı yazı da değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede, hukuk mahkemesi kararlarının icrası konusunda Kurulumuza anayasa ve yasalarla verilmiş herhangi bir görev veya yetki bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu yazının işlem yapılmaksızın iadesine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar, Kurulumuzun toplantısında oy birliğiyle alınmıştır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

