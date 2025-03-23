YSK'dan CHP Kurultay İddialarına Yanıt

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay başvurusunun iptal edileceği iddiaları sonrası açıklama yaptı.

YSK'dan yapılan açıklamada, gündemlerinde böyle bir başvuru olmadığı belirtilirken, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA