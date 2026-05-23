YSK'dan CHP'nin Seçim İptali İtirazına Ret
YSK'dan CHP'nin Seçim İptali İtirazına Ret

YSK\'dan CHP\'nin Seçim İptali İtirazına Ret
23.05.2026 11:59
YSK, CHP üyesinin 31 Mart 2024 seçimlerinin iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bir CHP üyesinin 31 Mart Mahalli İdari Seçimleri'nin iptali üzerine yapılan başvurunun reddedildiğini açıkladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti. Kararın ardından CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sürece itiraz için dün YSK'ya başvurdu. YSK üyeleriyle yapılan toplantı sonucu başvuru süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin yaptığı itirazların reddine oy birliği ile karar verildiğini belirtmişti. Bunun üzerine CHP'li bir üyenin 31 Mart 2024 Mahalli İdari Seçimleri'nin iptal edilmesi için YSK'ya başvuru yaptığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre CHP üyesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle geçersiz sayılmasını gerekçe göstererek YSK'ya başvuruda bulunduğu aktarıldı. Üyenin yaptığı başvuruda mutlak butlan kararı sonrası 31 Mart 2024 Mahalli İdari Seçimleri'nin de geçersiz sayılmasını talep ettiği öğrenildi.

YSK, itirazı reddetti

YSK, bu itirazın üzerine bugün bir toplantı gerçekleştirdi. YSK, yapılan toplantı sonucu CHP'li üyenin yapmış olduğu 31 Mart 2024 Mahalli İdari Seçimleri'nin iptaline yönelik itiraz başvurusunun reddedildiğini duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İHA

