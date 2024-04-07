YSK, Şanlıurfa ve Nevşehir\'deki seçim yenileme kararlarını iptal etti

Politika

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Halfeti ve Siverek Belediye Başkanlığı ile Nevşehir'in Ürgüp Belediye Başkanlığında seçimlerin yenilenme kararını iptal etti.

10 Nisan'da sona erecek seçim itirazları için süreç işliyor. Sandıktan çıkan sonuçlara yapılan itirazlar incelenerek, partilerin başvuruları karara bağlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçelerdeki itirazları değerlendirmek üzere toplandı. Daha önceden Şanlıurfa İl Seçim Kurulu'nun Halfeti ve Siverek'te aldığı seçim yenileme kararı, YSK tarafından iptal edildi. Halfeti'de AK Parti, Siverek'te ise Yeniden Refah Partisi seçimlerin yenilenmesi için itiraz dilekçesi vermişti.

Nevşehir İl Seçim Kurulu'nun aldığı Ürgüp'te seçim yenileme kararı ise YSK tarafından iptal edildi. Ürgüp'ü kazanan CHP, seçimlerin yenilenmemesi için YSK'ya itirazda bulunmuştu. - ANKARA