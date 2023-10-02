YSP Milletvekili Ömer Öcalan Kürtçe basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

YSP Milletvekili Ömer Öcalan Kürtçe basın toplantısı düzenledi

YSP Milletvekili Ömer Öcalan Kürtçe basın toplantısı düzenledi
Son Güncelleme: 02.10.2023 18:47

YSP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM'de düzenlediği 13 dakikalık basın toplantısında Kürtçe konuştu. Basın mensupları konuşmayı anlamadığı için soru soramadı ve TBMM Basın Bürosu, toplantının Türkçe dışında yapılması nedeniyle milletvekili hakkında tutanak tuttu.

YSP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM'de 13 dakikalık basın toplantısı düzenledi.

YSP'li Öcalan, TBMM'de düzenlediği Kürtçe basın toplantısının ardından, "Bu konuşmayı Kürtçe yapmak zorundaydım. Sorusu olan var mı?" diye sordu. Basın mensupları konuşmayı anlamadığı için soru soramadı. Öte yandan TBMM Basın Bürosu, Meclis'te basın toplantılarının Türkçe dışında bir dille yapıldığı için, milletvekili hakkında tutanak tuttu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika YSP Milletvekili Ömer Öcalan Kürtçe basın toplantısı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: YSP Milletvekili Ömer Öcalan Kürtçe basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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