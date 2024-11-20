Yücel: CHP'li Belediyeler Hesap Verebilir - Son Dakika
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Politika

Yücel: CHP'li Belediyeler Hesap Verebilir

Yücel: CHP\'li Belediyeler Hesap Verebilir

Deniz Yücel, CHP'li belediyelerin her zaman hesap verebilir olduğunu vurguladı.

20.11.2024 13:18
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ve belediye başkanlarının veremeyecekleri hiçbir hesap yok." dedi.

Yücel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da partisinin Karaköprü İlçe Teşkilatı'nda düzenlediği basın toplantısında, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP'nin son dönemde halkın desteğiyle yükselişe geçtiğini savunan Yücel, partisinin yükselişinden rahatsız olanların bulunduğunu aktardı.

Partisinin belediyeleri ve başkanlarına yönelik soruşturmalara değinen Yücel, şunları kaydetti:

"Birtakım soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ve belediye başkanlarının veremeyecekleri hiçbir hesap yok. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, şeffaf ve kamunun, halkın kaynaklarını halk için kullanan bir anlayışla her zaman hesap verebilir bir yönetim anlayışını hayata geçirdi. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak davası var. Şimdi önümüzdeki günlerde, önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yine bir siyasi yasak cezası getirmek üzere bir dava, yargılama yapılacak. Yıllarını bu ülkeye, bu millete hizmet etmeye adamış, Cumhuriyet Halk Partisinin uzun yıllar genel başkanlığını yapmış, son seçimde bizim cumhurbaşkanı adayımız olmuş Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkede dürüst, namuslu, ahlaklı, siyasetçi denildiği zaman ilk akla gelen kişidir."

Yücel, toplantının ardından teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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