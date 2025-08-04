YAŞ Toplantısı: 75 General ve Amiral Görev Süresini Uzatacak - Son Dakika
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Politika

YAŞ Toplantısı: 75 General ve Amiral Görev Süresini Uzatacak

04.08.2025 10:20
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Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu yıl, TSK Personel Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde alınacak kararlarla 75 general ve amiral bir yıl daha aynı rütbede görevine devam edebilecek.

Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu yıl, TSK Personel Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde alınacak kararlarla 75 general ve amiral bir yıl daha aynı rütbede görevine devam edebilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki YAŞ toplantısında terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları ele alınacak. Toplantıda TSK komuta kademesinin korunması ve değişikliğe gidilmemesi bekleniyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın iki yıl daha görev süresi bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun ise görev süreleri doldu. Ancak Erdoğan'ın bu komutanlar için bir yıl daha görev süresini uzatma yetkisini kullanacağı ve TSK komuta kademesinde bir değişikliğin olmayacağı bekleniyor.

Geçen yılki YAŞ'ta 23 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etmiş, 77 albay general ve amiralliğe yükselmişti. Ayrıca 34 general ve amiralin görev süresi bir yıl, 455 albayın görev süresi ise iki yıl uzatılmıştı. 31 general ve amiral ise emekliye sevk edilmişti. Bu süreçte general ve amiral sayısı 281'den 327'ye yükselmişti. Bu yılki toplantıda ise kararların, geçtiğimiz ay Meclis'te yapılan TSK Personel Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde alınması bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre, YAŞ'ın üçte iki çoğunluk kararıyla 75 general ve amiralin bir yıl daha aynı rütbede görevine devam edebilmesinin önü açılıyor. Bu da TSK'da general sayısında artış anlamına geliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Beştepe, Son Dakika

Son Dakika Politika YAŞ Toplantısı: 75 General ve Amiral Görev Süresini Uzatacak - Son Dakika

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