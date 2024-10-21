Yüksel'den Türkçe Eğitime Denklik Çağrısı

Politika

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde Türkçe öğretimi reddeden ifadelerin kaldırılması gerekmektedir." dedi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Vizyon Üniversitesinin, Makedonya Türk toplumunun anadilde eğitim talep ve ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulduğunu anlattı.

Bunun, Balkan ve Avrupa ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarında yaşayan Türklerin katkılarıyla genişlemeye başlayan bir üniversite olduğunu dile getiren Yüksel, üniversitenin tedrisat dilinin özelliği ve misyonu gereği Türkçe olduğunu belirtti.

Tüm programlar Türkçe olduğu halde mezunlarının denklik müracaatlarının reddedildiğini kaydeden Yüksel, "Anayasa ve insan hakları bağlamında Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine dayanılarak, mezunların sırf Türkçe öğrenim görmüş olmalarına rağmen müracaatlarının YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca doğrudan reddedilmesi üzücüdür. Buna göre hiçbir surette bir eğitim dili ret gerekçesi olamaz. Bu insan haklarına, uluslararası hukuka ve anayasalara aykırıdır." ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partili Yüksel, söz konusu üniversiteden mezun olanların denklik başvurularının, mezunların Türkçe dilinde öğrenim görmüş olmaları gerekçesiyle reddedildiğini söyleyerek, "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları, Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde sonradan yapılan değişikliklerin, mezunlar aleyhine geriye yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Üniversite, YÖK tarafından tanındığı halde programlarına Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu kapsamında yer verilmediği fakat yer alanlarla aynı koşulları sağlamaya mecbur bırakıldığı görülmektedir. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde Türkçe öğretimi reddeden ifadelerin kaldırılması gerekmektedir. Türkçe ret gerekçesi olmaktan çıkartılmalı; bilakis denklik için asgari şart olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.