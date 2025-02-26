Yüksel: Gazze'deki Trajediler Uluslararası Sorun

Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Filistinli halkın topraklarından zorla çıkarılmasıyla, tarihteki benzer trajedilerin bir tekrarı olma riski taşımaktadır. Hem hukuki hem de etik açıdan, bu tür bir yaklaşımın kabul edilmesi, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir ve savaş suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır" dedi.

Yüksel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Hocalı katliamının 33. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yüksel, "2 devlet tek millet anlayışı her daim bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan halkına buradan taziyelerimizi iletiyoruz. Hocalı'da ve Bosna'da yaşanan soykırımın izlerini hala derinden yüreğimizde hissetmekteyken bugün Gazze'de de benzer trajediler yaşanmaktadır. Gazze'de tarih insanlık adına kara bir leke olan bu acıları bize tabii bir kez daha hatırlatmaktadır. İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemleri savaş suçları ve insanlığa karşı suçları uluslararası hukuk ihlalleri sadece artık bölgesel bir sorun olmaktan ziyade küresel bir insanlık sorunu haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Yüksel, "Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından bildirildiği üzere 7 Ekim 2023'ten günümüze kadar biliyorsunuz en az 48 bin 339 Filistinli hayatını kaybetmiş ve 111 bin 753 kişi yaralanmıştır. Birleşmiş Milletler'in tepkisi ise eylemsizlik yoluyla kurumsal suç ortaklığı örüntüsü olarak tanımladığımız bir durumla karakterize edilebilir. Çözüme yönelik anlamlı bir eylemi engellemek için veto gücünün defalarca kullanılması, Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barışıklık koruyucusu olmaktan ziyade devam eden insan hakları ihlallerine göz yuman bir araca dönüştürmüştür. Diğer krizlere yönelik hızlı uluslararası tepkiler ile Filistin konusunda yaşanan belirgin felç durumu arasındaki çelişki aslında oldukça dikkat çekicidir" şeklinde konuştu.

Yüksel, "Uluslararası adaletin önündeki iki önemli tehdit, özellikle Trump'ın Gazze'deki yerinden edilme planı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlar uygulayan kararnamesi olarak öne çıkmaktadır. Bu gelişmeler, uluslararası hukuk çerçevesinde adaletin sağlanmasını zayıflatan, güç dengesizlikleri oluşturan ve hesap verebilirliği tehdit eden ciddi engeller oluşturmaktadır. Trump'ın yakın zamanda açıkladığı Filistinlileri Gazze'den zorla yerinden etme planı, uluslararası hukuk açısından ciddi bir ihlali teşkil etmektedir. Profesör John Quigley'in belirttiği gibi, bu plan yalnızca bir politika önerisi olmanın ötesine geçerek, açıkça Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü uyarınca savaş suçu işlenmesine yol açabilecek bir eylem potansiyeline sahiptir. Profesör Susan Akram'ın vurguladığı üzere, zorla yerinden edilme, Roma Statüsü'nün 8. Maddesi uyarınca savaş suçu ve 7. Maddesi uyarınca insanlığa karşı suç olarak tanımlanmaktadır. Yerinden edilme, aynı zamanda etnik temizlikle ilişkilendirilen, sivillere yönelik sistematik bir şiddet biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, Trump'ın planı yalnızca Filistinlilerin haklarını ihlal etmekle kalmayacak, aynı zamanda uluslararası toplumun bu tür suçlara karşı verdiği mücadeleyi ciddi şekilde sarsacaktır. Özellikle bu planın, 1948'de başlayan ve zaman içinde sistematik bir şekilde Filistinli nüfusun yerinden edilmesine dayalı politikayı sürdürme ve genişletme amacı taşıması, uluslararası toplum için daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durum, Filistinli halkın topraklarından zorla çıkarılmasıyla, tarihteki benzer trajedilerin bir tekrarı olma riski taşımaktadır. Hem hukuki hem de etik açıdan, bu tür bir yaklaşımın kabul edilmesi, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir ve savaş suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır" diye konuştu. - ANKARA