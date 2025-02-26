Yüksel: Gazze'deki Trajediler Uluslararası Sorun - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yüksel: Gazze'deki Trajediler Uluslararası Sorun

Cüneyt Yüksel, Gazze'deki durumun uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçları içerdiğini vurguladı.

26.02.2025 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Filistinli halkın topraklarından zorla çıkarılmasıyla, tarihteki benzer trajedilerin bir tekrarı olma riski taşımaktadır. Hem hukuki hem de etik açıdan, bu tür bir yaklaşımın kabul edilmesi, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir ve savaş suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır" dedi.

Yüksel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Hocalı katliamının 33. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yüksel, "2 devlet tek millet anlayışı her daim bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan halkına buradan taziyelerimizi iletiyoruz. Hocalı'da ve Bosna'da yaşanan soykırımın izlerini hala derinden yüreğimizde hissetmekteyken bugün Gazze'de de benzer trajediler yaşanmaktadır. Gazze'de tarih insanlık adına kara bir leke olan bu acıları bize tabii bir kez daha hatırlatmaktadır. İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemleri savaş suçları ve insanlığa karşı suçları uluslararası hukuk ihlalleri sadece artık bölgesel bir sorun olmaktan ziyade küresel bir insanlık sorunu haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Yüksel, "Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından bildirildiği üzere 7 Ekim 2023'ten günümüze kadar biliyorsunuz en az 48 bin 339 Filistinli hayatını kaybetmiş ve 111 bin 753 kişi yaralanmıştır. Birleşmiş Milletler'in tepkisi ise eylemsizlik yoluyla kurumsal suç ortaklığı örüntüsü olarak tanımladığımız bir durumla karakterize edilebilir. Çözüme yönelik anlamlı bir eylemi engellemek için veto gücünün defalarca kullanılması, Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barışıklık koruyucusu olmaktan ziyade devam eden insan hakları ihlallerine göz yuman bir araca dönüştürmüştür. Diğer krizlere yönelik hızlı uluslararası tepkiler ile Filistin konusunda yaşanan belirgin felç durumu arasındaki çelişki aslında oldukça dikkat çekicidir" şeklinde konuştu.

Yüksel, "Uluslararası adaletin önündeki iki önemli tehdit, özellikle Trump'ın Gazze'deki yerinden edilme planı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlar uygulayan kararnamesi olarak öne çıkmaktadır. Bu gelişmeler, uluslararası hukuk çerçevesinde adaletin sağlanmasını zayıflatan, güç dengesizlikleri oluşturan ve hesap verebilirliği tehdit eden ciddi engeller oluşturmaktadır. Trump'ın yakın zamanda açıkladığı Filistinlileri Gazze'den zorla yerinden etme planı, uluslararası hukuk açısından ciddi bir ihlali teşkil etmektedir. Profesör John Quigley'in belirttiği gibi, bu plan yalnızca bir politika önerisi olmanın ötesine geçerek, açıkça Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü uyarınca savaş suçu işlenmesine yol açabilecek bir eylem potansiyeline sahiptir. Profesör Susan Akram'ın vurguladığı üzere, zorla yerinden edilme, Roma Statüsü'nün 8. Maddesi uyarınca savaş suçu ve 7. Maddesi uyarınca insanlığa karşı suç olarak tanımlanmaktadır. Yerinden edilme, aynı zamanda etnik temizlikle ilişkilendirilen, sivillere yönelik sistematik bir şiddet biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, Trump'ın planı yalnızca Filistinlilerin haklarını ihlal etmekle kalmayacak, aynı zamanda uluslararası toplumun bu tür suçlara karşı verdiği mücadeleyi ciddi şekilde sarsacaktır. Özellikle bu planın, 1948'de başlayan ve zaman içinde sistematik bir şekilde Filistinli nüfusun yerinden edilmesine dayalı politikayı sürdürme ve genişletme amacı taşıması, uluslararası toplum için daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durum, Filistinli halkın topraklarından zorla çıkarılmasıyla, tarihteki benzer trajedilerin bir tekrarı olma riski taşımaktadır. Hem hukuki hem de etik açıdan, bu tür bir yaklaşımın kabul edilmesi, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir ve savaş suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, tbmm adalet komisyonu, İnsan Hakları, Cüneyt Yüksel, Politika, Filistin, Dünya, Gazze, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yüksel: Gazze'deki Trajediler Uluslararası Sorun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:22:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksel: Gazze'deki Trajediler Uluslararası Sorun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.