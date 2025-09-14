Yumaklı ve Badr Tarımda İş Birliği Görüştü - Son Dakika
Yumaklı ve Badr Tarımda İş Birliği Görüştü

14.09.2025 17:19
Tarım Bakanı Yumaklı, Şam'da Suriye'li mevkidaşıyla tarım alanında iş birliğini güçlendirdi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Amjad Badr ile Şam'da bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Amjad Badr ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yumaklı, "Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Sayın Amjad Badr ile ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ilişkilerimizi geliştirmek üzere kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak hedefimiz; üretimde bereketi artırmak, tarımsal alanda güçlü adımlar atmak ve ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşımaktır. Tarım diplomasisinin sunduğu imkanlarla, dostluk ve iş birliğimizi geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Tarım ve Orman Bakanı, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Suriye, Tarım, Şam, Son Dakika

